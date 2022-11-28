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1 час назад

Снеки, кости древней таксы и редкие монеты: что нашли в канализации Колизея

Naukatv.ru

Оказывается, наблюдая за тем, как гладиаторы сражаются насмерть, древние римляне любили перекусить. По их мнению, лучшими закусками к такому зрелищу были оливки, фрукты и орехи, сообщает Аrkeonews. В ходе раскопок также были обнаружены семчки персика, инжира, винограда, ежевики, вишни, а также кости медведей и больших кошек, которые, скорее всего, участвовали в драках или охотничьих играх.

Снеки, кости древней таксы и редкие монеты: что нашли в канализации Колизея
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

Кроме того, как пишет Business insider, в канализации Колизея также нашли кости длинных, коротколапых собак, похожих на современных такс. По словам археологов, стаи «сосисочных» собак могли быть созданы для для выполнения акробатических трюков или показательной охоты на более крупных животных. Псы были менее 30 см в высоту. Эти собаки не были предками современных такс. Эта появилась в начале XVIII века в Германии, и была создана для спуска в норы и охоты на барсуков.

При раскопках также было найдено множество монет. Например, 53 бронзовые монеты позднеимперского периода и редкий сестерций, отчеканенный в 170–171 годах нашей эры в ознаменование 10-летия восшествия на престол Марка Аврелия. Среди найденных личных вещей также игральные кости, костяная булавка и детали одежды (гвозди для обуви, кожа, заклепки).

«Подобные реликвии дают представление об опыте и привычках тех, кто приходил сюда», — сказала директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо.

Исследование направлено на то, чтобы узнать больше о том, как работали древние канализационные и гидравлические системы под амфитеатром Флавиев, с особым акцентом на разгадку тайны, как подземелье затоплялось и отводило воду во время водных зрелищ.

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