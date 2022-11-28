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2 часа назад

10 интересных фактов об Индии: видео

Мира Маркина

Индия — одна из самых густонаселенных стран мира. Государство занимает второе место после Китая в рейтинге по численности населения. Согласно данным за 2021 год, в Индии проживает более 1,3 миллиарда человек.

Еще это самая многонациональная страна. В Индии проживает около 30 народов численностью более одного миллиона человек.

Кроме того, несмотря на высокий уровень бедность в стране, она занимает третье место в мире по количеству миллиардеров, уступая Китаю и США.

Что еще нужно знать об Индии? Рассказал блогер @_inreality_ в своем TikTok-аккаунте. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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