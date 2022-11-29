Зачем Гитлер хотел захватить остров Зеленый

Остров Зеленый является излюбленным местом отдыха ростовчан. Однако далеко не все рискуют проводить время на острове, где, как считают уфологии, находится аномальная зона. По мнению многих, странные явления, наблюдающиеся на острове, — это следствие того, что произошло здесь еще накануне войны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Закрытый остров

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Зеленый остров площадью всего 1,5 на 4 километра расположен в нижнем течении реки Дон и относится к Пролетарскому району Ростова-на-Дону. Сегодня остров считается одним из излюбленных мест отдыха ростовчан, однако именно здесь в годы Великой Отечественной войны шли по-настоящему ожесточенные бои. Об этом свидетельствует установленный на острове мемориал в память о погибших. Примечательно, что большинство павших являлось бойцами войск НКВД. Если верить Аркадию Вяткину, автору энциклопедии «Россия. Места силы», сам Адольф Гитлер мечтал захватить остров Зеленый.

Полк НКВД

Генри Форд убедил Адольфа Гитлера в том, что только с помощью летающих тарелок можно будет завоевать весь мир. Поэтому немцы искали на Зеленом именно неопознанный летающий объект или его обломки. Уфолог Олег Гайворонский утверждает, что накануне Великой Отечественной войны на острове потерпел крушение инопланетный корабль. По этой причине власти запретили свободный доступ на Зеленый, а исполнение данного приказа доверили 230-му конвойному полку НКВД.

Как пишут в своей книге «Новейшая энциклопедия таинственных мест России» Юрий Супруненко и Ирина Шлионская, когда в конце ноября 1941 года в Ростове появились немецкие танки, конвойный полк НКВД не на жизнь, а на смерть бился с противником для того, чтобы не пропустить его вглубь острова Зеленый. Чекистам во время ожесточенных боев удалось подбить 2 тяжелых вражеских танка «Тигр». Исследователи считают, что бойцы защищали секретную лабораторию, где советские ученые изучали рухнувший на остров НЛО.

Странные явления

Большинство уфологов не сомневаются в том, что история с упавшей летающей тарелкой – чистая правда. В качестве косвенного подтверждения своей точки зрения они чаще всего приводят тот факт, что на острове Зеленом наблюдаются всевозможные аномальные явления. Местные жители и гости Ростова-на-Дону, побывавшие на острове, который сегодня открыт, но вход на наго платный, утверждают, что встречались здесь с неизвестными существами, похожими на пришельцев из других миров.