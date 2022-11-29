Полярная ночь: когда начинается, где бывает и сколько длится

Полярная ночь – это период возле северного и южного полюсов, когда ночь становится настолько длинной, что солнце больше суток не появляется из-за горизонта или восходит только частично. Люди неделями и месяцами могут жить в кромешной темноте и сумерках. Сколько времени полярная ночь длится, когда она начинается и где бывает в России? Рассказываем в материале «Рамблера».

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Полярная ночь: причина и виды

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Полярный день и полярная ночь возникают, когда угол оси вращения Земли меняется примерно на 23,5 градуса к плоскости эклиптики - круга, по которому движется Солнце на протяжении одного календарного года. То есть меняется угол наклона Земли по отношению к Солнцу, и приполярные области и полюса оказываются наклоненными попеременно то к Солнцу, то от него.

Полярная ночь далеко не всегда означает полную темноту в течение суток. Ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом. В большинстве мест, где есть полярная ночь, часть суток – это сумерки. Однако они настолько скудные, что у вас с трудом получится почитать книгу без искусственного освещения.

В зависимости от степени освещенности определенной зоны ученые разделяют полярные ночи на четыре вида:

Гражданская полярная ночь. Это самая светлая полярная ночь. Она наблюдается до широты 72°33′. Сумерки там длятся несколько часов. При этом на ясном небе можно хорошо разглядеть яркие небесные тела. В большинстве городов России в Заполярье именно гражданская полярная ночь.

Навигационная полярная ночь. Она чуть темнее и уже не позволяет осуществлять обыденную жизнедеятельность без искусственного освещения. Только в полдень может быть небольшое просветление. При этом в ясную погоду видна линия горизонта и навигационные звезды. Такая ночь наблюдается между широтами 72° 33′ и 78° 33′.

Астрономическая полярная ночь. Она наблюдается между 78° 33′ и 84° 33′ широтами и похожа по степени освещенности на обычную ночь в средних широтах. Она называется астрономической, так как в дневное время невооруженным взглядом хорошо видны звезды и даже галактики.

Полная полярная ночь. Она наблюдается над полюсами. Во время полной полярной ночи стоит кромешная тьма без сумерек. Это идеальное время для ученых, так как в полную полярную ночь они могут увидеть даже самые отдаленные галактики.

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Где бывают полярные ночи

Линия, за которой в зимнее время наступает полярная ночь, проходит вдоль широты 66°33′, - это полярный круг. В разных частях света полярная ночь длится и проходит по-разному. Чем выше широта, тем дольше.

В мире достаточно много мест, где проходит полярная ночь. Но больше всего в России. Природное явление ежегодно наблюдают жители этих населенных пунктов: Апатиты (67°34′), Билибино (68°03′), Верхоянск (67°33′), Воркута (67°30′), Гаджиево (69°15′), Дудинка (69°24′), Заозёрск (69°24′), Заполярный (69°25′), Игарка (67°28′), Кировск (67°37′), Ковдор (67°34′), Кола (68°53′), Мончегорск (67°56′), Мурманск (68°58′), Нарьян-Мар (67°38′), Норильск (69°21′), Оленегорск (68°09′), Островной (68°03′), Певек (69°42′), Полярный (69°12′), Североморск (69°04′), Снежногорск (69°12′) и Среднеколымск (67°27′).

Также полярные ночи бывают в Норвегии, в городах Алта (69°59′), Киркенес (69°44′), Лонгйир (78°13′), Тромсё (69°39′), Хаммерфест (70°40′) и Хоннингсвог (70°59′).

В США увидеть полярную ночь можно в Уткиагвике (71°18′) – городе на Аляске. Он считается самым северным населенным пунктом в Америке. А самым северным городом Швеции является город Кируна (67°51′). Он расположен в шведской Лапландии. В Финляндии проходит полярная ночь в городе Рованиеми, а в Канаде – в поселке Алерт, самом северном населенном пункте в мире.

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Сколько длится полярная ночь

Самая короткая полярная ночь длится чуть меньше двух суток, а самая длинная растягивается больше, чем на полгода, и бывает только на полюсах. Так, на северном полюсе полярная ночь продолжается целых 174 дня – с 25 сентября по 17 марта.

На широте около 80° полярная ночь длится около трех месяцев с 21 октября по 20 февраля. Это регионы, которые находятся рядом с полярными широтами.

Полярная ночь в Мурманске, как правило, длится всего около месяца – примерно со 2 декабря по 11 января. Обычно это гражданская полярная ночь с пятичасовыми сумерками. 22 декабря в регионе – день зимнего солнцестояния и пик полярной ночи. В этот день наблюдаются самые темные сумерки. В Норильске сумерки длятся еще меньше, чем обычно в Мурманске, - меньше 5 часов. Там полярная ночь длится с 30 ноября по 13 января.

Влияние полярной ночи на людей

Полярные ночи – непростое время для местных жителей. Коренные народы смогли адаптироваться к природным условиям, полярный день и полярная ночь – привычное для них явление. Однако, согласно статистике, только 30% способны полностью адаптироваться. Их организм при этом меняется даже на клеточном уровне.

Из-за отсутствия солнечного света в организме человека вырабатывается меньше серотонина, но больше мелатонина, из-за чего требуется больше сна. У многих людей также наблюдается сильный дефицит витамина D. Поэтому в зонах полярных ночей рекомендуется использовать лампы дневного света.