Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о необычных традициях в стране

В Испании все медленно и плавно, никто никуда не спешит, даже ужин в стране начинается только в 22:00, рассказала блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила необычные традиции, с которыми столкнулась в Испании.
Блогер поделилась, что долгое время не могла привыкнуть к ужинам в Испании. «Хочешь забронировать столик на ужин? Не ищи ничего раньше20:00, а самое популярное время будет в 22:00. Именно тогда все садятся за стол», — добавила она.
Также Бердова рассказала, что первое время ее смущали приветствия от незнакомых испанцев.
При этом в Мадриде все иначе. «Мадрид — это другая Испания. Местные жители более чопорные и иногда смотрят свысока на "провинциалов"», — отметила переехавшая в Испанию девушка.
Еще одним необычным отличием от России Бердова назвала дорожную полицию.
«В Испании тебя могут остановить, провести получасовую лекцию, убедиться, что ты понял свое нарушение и не повторишь этого, и отпустить. То есть полицейский ставит перед собой цель не наказать, а научить. Когда я училась на испанские права, нам об этом даже говорили в автошколе», — рассказала она.
Девушка поделилась, что с ней однажды произошел подобный случай. «Я неправильно повернула на сложном перекрестке. Полиция меня догнала, отвезла на тот перекресток, все показала, рассказала, убедилась, что я теперь не ошибусь, и пожелала приятного вечера», — добавила она.
Также в Испании считается моветоном дарить очень дорогие подарки, рассказала блогер.
«Большие торжества в честь дней рождений тут тоже не популярны. Здесь к этому скромнее относятся. Один раз меня позвали на день рождения домой друзья-испанцы. Жили они причем в приличном пентхаусе. Когда я спросила, что дарить, то жена именинника попросила всем скинуться ему на кеды за 200 евро. То есть по 20 евро на 10 человек. А если бы я еще и от себя принесла подарок, то на меня бы посмотрели косо», — отметила Бердова.
Ранее Бердова рассказала, что главное отличие россиян от испанцев, а именно каталонцев — это отношение к работе.