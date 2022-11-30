Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о необычных традициях в стране

«Большие торжества в честь дней рождений тут тоже не популярны. Здесь к этому скромнее относятся. Один раз меня позвали на день рождения домой друзья-испанцы. Жили они причем в приличном пентхаусе. Когда я спросила, что дарить, то жена именинника попросила всем скинуться ему на кеды за 200 евро. То есть по 20 евро на 10 человек. А если бы я еще и от себя принесла подарок, то на меня бы посмотрели косо», — отметила Бердова.