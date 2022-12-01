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3 часа назад

Выяснилось, где хотела упокоиться "Белая Королева"

Газета.Ru

Архивариусы Вестминстерского Аббатства смоделировали разрушенную часовню Эразма, выпотрошенного итальянского святого, культ которого создала «Белая королева» Англии Элизабет Вудвилл. Анализ находок опубликован в Journal of the British Archaeological Association.

Выяснилось, где хотела упокоиться "Белая Королева"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В XV веке «Белая королева» Англии Элизабет Вудвилл, жена основателя династии Йорков Эдуарда IV, поклонялась Святому Эразму, для чего была построена часовня. Она была снесена в 1502 году, и мало что известно о ее роли. Архивариусы Вестминстерского аббатства провели обширный анализ всех имеющихся на сегодняшний день документов. Это позволило создать реконструкцию часовни и ее убранства в XV веке, а также показало значительную роль культа Эразма во время правления Елизаветы и ее мужа Эдуарда IV.

Согласно документам, «Белая Королева» должна была быть похоронена в часовне. Судя по всему, эти планы что-то нарушило, так как в конце концов Елизавета похоронили рядом с мужем в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, которую Эдуард IV начал строить в 1475 году.

В часовне святого Эразма также расположено погребение восьмилетней Анны Моубрей, малолетней невесты сына Елизаветы Ричарда, герцога Йоркского. Это может означать, что королева намеревалась превратить часовню в королевскую усыпальницу.

Часовня Святого Эразма была снесена в 1502 году, уже после смерти Елизаветы Вудвилл. Это произошло по приказу Генриха VII, который был женат на дочери Елизаветы Вудвилл, Елизавете Йоркской. В часовне Богоматери, которая заменила часовню Эразма, есть статуя Святого Эразма, которая, по словам авторов исследования, может быть данью памяти Елизавете Вудвилл.

По легенде Святого Эразма убили, намотав его внутренности на лебедку. Авторы предположили, что в часовне хранился зуб святого. Сегодня от утраченной часовни Святого Эразма осталась лишь искусно вырезанная рама из минерального алебастра, которая обрамляла алтарь часовни.

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