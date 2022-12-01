Выяснилось, где хотела упокоиться "Белая Королева"

Архивариусы Вестминстерского Аббатства смоделировали разрушенную часовню Эразма, выпотрошенного итальянского святого, культ которого создала «Белая королева» Англии Элизабет Вудвилл. Анализ находок опубликован в Journal of the British Archaeological Association.

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В XV веке «Белая королева» Англии Элизабет Вудвилл, жена основателя династии Йорков Эдуарда IV, поклонялась Святому Эразму, для чего была построена часовня. Она была снесена в 1502 году, и мало что известно о ее роли. Архивариусы Вестминстерского аббатства провели обширный анализ всех имеющихся на сегодняшний день документов. Это позволило создать реконструкцию часовни и ее убранства в XV веке, а также показало значительную роль культа Эразма во время правления Елизаветы и ее мужа Эдуарда IV.

Согласно документам, «Белая Королева» должна была быть похоронена в часовне. Судя по всему, эти планы что-то нарушило, так как в конце концов Елизавета похоронили рядом с мужем в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, которую Эдуард IV начал строить в 1475 году.

В часовне святого Эразма также расположено погребение восьмилетней Анны Моубрей, малолетней невесты сына Елизаветы Ричарда, герцога Йоркского. Это может означать, что королева намеревалась превратить часовню в королевскую усыпальницу.

Часовня Святого Эразма была снесена в 1502 году, уже после смерти Елизаветы Вудвилл. Это произошло по приказу Генриха VII, который был женат на дочери Елизаветы Вудвилл, Елизавете Йоркской. В часовне Богоматери, которая заменила часовню Эразма, есть статуя Святого Эразма, которая, по словам авторов исследования, может быть данью памяти Елизавете Вудвилл.