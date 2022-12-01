В Москве прошел музыкальный марафон «Ээхх, Разгуляй!»

26 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт» несколько тысяч человек в течение четырех часов танцевали под любимые песни шансона по-русски – около 50 артистов исполнили свои хиты. Концерт от «Радио Шансон», который все запомнят надолго!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

«Ээхх, Разгуляй!» – это яркое, разноплановое музыкальное полотно: песни о любви к Родине, романтические и танцевальные, шутливые и серьезные, новые и уже легендарные, лиричные и хиты с кавказским колоритом. 26 ноября в ДС «Мегаспорт» было все и для всех!

Открывал вечер SHAMAN. Его хит «Я русский» с первых аккордов вдохновил зрителей петь во весь голос. И это настроение сохранилось на выступлении Стаса Михайлова, Сосо Павлиашвили и Арсена Шахунца. Тысячи слушателей «Радио Шансон» танцевали под шлягеры группы «Воровайки», а песни Михаила Шуфутинского и Игоря Саруханова настроили публику на ностальгический лад.

К танцам снова всех вернул Алексей Петрухин своим хитом «Клеёночка» и совместной песней с Тамарой Кутидзе, ведь на сцену вышел хореографический грузинский ансамбль: стоять на танцполе и сидеть на трибунах уже не хотел никто. Поэтому, когда к зрителям вышел Валерий Курас и исполнил популярный шлягер «Порох в пороховницах», ДС «Мегаспорт» уже зажигал на все 100%.

Миа Манолли и ее «Бессмертная Афина» подарили слушателям несколько минут радости, а трогательная лирика Брендона Стоуна на рояле позволила немного задуматься под песню «Правда без лица». Хором публика исполнила хит «Ливень» вместе с Александром Маршалом и «Птичий рынок» с группой «Лесоповал».

Не обошлось в этот вечер и без новых прочтений легендарных песен: Александр Устюгов спел «Утреннюю гимнастику» Владимира Высоцкого, а Слава – «Фраера» Михаила Круга. Кавказский колорит нашему празднику привнесли Ислам Итляшев, Султан Лагучев и дуэт «Пара» – Зульфия Чотчаева и Ислам Мальсуйгенов.

Романтичности концерту добавил Евгений Кемеровский, подаривший «Ээхх, Разгуляю!» две своих песни, а Олег Газманов спел не только зажигательный хит «Белый снег», но и всеми любимую «Единственная моя». Зал ответил артисту овациями на премьеру этой песни!

И снова были танцы: Сергей Любавин, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Виктор Дорин, Катерина Голицына, Алексей Брянцев, Марина Бриз и группа «Дюна». А медленные танцы состоялись под песни Ларисы Долиной и Гарика Зебеляна, Максима Олейникова, Марта Бабаяна, Дианы Гурцкой и Любови Успенской.

Отдельное удовольствие слушатели получили от исполнения красивейших песен Алены Ланской, Таисии Повалий, Руслана Алехно, Сергея Ростова и Михаила Задорина. А снова заставили всех танцевать Александр Иванов и группа «Рондо», исполнившие новую композицию «Пуля», и Сергей Трофимов с хитом «Я живу в России».

«Женский каприз» Евгения Григорьева, «Королева неба» Владимира Ждамирова, «Фамилия» Ирины Круг и сразу две песни группы «Сентябрь»: «От сентября до сентября» и «Как же я жил» весь «Мегаспорт», весь «Ээхх, Разгуляй!» пели вместе. Закрывал музыкальный марафон Александр Буйнов с популярным хитом «Я по-русски живу».