В Индонезии проснулся вулкан-убийца

В воскресенье на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Он выбросил в воздух столб пепла высотой 1,5 километра, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.

Власти призвали не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения. Также не рекомендуется подходить к рекам ближе 500 метров из-за возможных потоков лавы. Сейчас идет эвакуация людей вблизи вулкана.

Отметим, в начале декабря прошлого года в результате извержения вулкана Семеру погибли около 50 человек.