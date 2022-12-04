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5 часов назад

В Индонезии проснулся вулкан-убийца

ТК «Звезда»иещё 3

В воскресенье на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Он выбросил в воздух столб пепла высотой 1,5 километра, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.

В Индонезии проснулся вулкан-убийца
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Власти призвали не вести никакую деятельность в радиусе 5 километров от центра извержения. Также не рекомендуется подходить к рекам ближе 500 метров из-за возможных потоков лавы. Сейчас идет эвакуация людей вблизи вулкана.

Отметим, в начале декабря прошлого года в результате извержения вулкана Семеру погибли около 50 человек.

Напомним, недавно на Гавайях спустя 38 лет затишья проснулся крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа. Извержение обошлось без жертв.

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