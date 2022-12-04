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4 часа назад

Огни Святого Эльма были замечены в Мекке: видео

Катя Кобышева

Свидетелями удивительного природного явления стали туристы, забравшиеся на гору Джабель ан-Нур в Мекке. Конечно, необычный момент тут же попал на видео и разлетелся по соцсетям.

Огни Святого Эльма - атмосферное явление, при котором на острых концах высоко расположенных предметов возникают тихие разряды в форме светящихся пучков или кисточек. Такие огоньки можно увидеть на башнях, мачтах, одиноко стоящих деревьях, острых вершинах скал и даже частях тела человека. Возникают огни святого Эльма, когда напряженность электрического поля в атмосфере вырастает до 100 000 В/м.

Кстати, на этой горе пророк Мухаммед получил первое откровение от ангела Гавриила во время месяца Рамадан в 610 году нашей эры.

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