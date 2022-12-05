Группа «АРИЯ» с новогодним шоу в «Известия Hall»

Группа "АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год, 30 декабря, даст специальное шоу. Настала пора самого веселого и задорного арийского концерта «Рок, Лёд и Новый год»!

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Только в последних числах декабря музыканты «АРИИ» позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, - ярко и талантливо!

Новогодние концерты «АРИИ» всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением. И поэтому в этом году встречаемся в «Известия Hall» на единственном концерте «АРИИ» в Москве.

До скорой встречи!