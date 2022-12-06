В России открыли открыли самый глубокий бассейн

Неприметное двухэтажное здание прямо у загородной трассы. Если не знать, то и не догадаешься – это вход в самый глубокий в России бассейн. Прямо под ним 30-метровая шахта, это примерно еще 12 этажей вниз. Фридайверы ныряют туда и обратно без акваланга на одном вдохе. Менее смелым и опытным предлагают водолазное снаряжение.

Инструктаж – важнейшая часть подготовки к погружению. Разговаривать под водой нужно с помощью жестов. Главное помнить: большой палец вверх в бассейне означает «всплываем», а не классно, как на суше. Даже дышать приходиться учиться заново. Только теперь мы оказываемся в воде. Инструктор пристально следит за моими реакциями. Главный враг начинающего аквалангиста – паника. Стараюсь ей не поддаваться. Огромный бассейн строили пять лет. Пришлось потратить немало сил, чтобы вырыть такую глубокую шахту в болотистом грунте Ленинградской области. Декорации внутри не просто украшения. Дайвер должен уметь управлять своим телом и передвигаться в стесненных обстоятельствах, например, в пещерах. Неопытных ныряльщиков инструктор проводит чуть ли не за ручку, точнее – за баллон. Новички могут погружаться лишь на 12 метров, но и этого достаточно. Во время погружения ощущение, что ты летишь в каком-то плотном плотном безвоздушном пространстве. Это невероятно. А когда видишь глубину шахты, это действительно страшно. Погружаться туда не могут даже те, кто прошел начальный курс дайверской подготовки. Им разрешена глубина в 18 метров.