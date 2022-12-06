Симфонический оркестр радио «Орфей» готовит программу «Зимняя сказка»

Всех, кто придёт 14 декабря в Государственный Кремлёвский Дворец, ждёт настоящая «Зимняя сказка» от Симфонического оркестра радио «Орфей» под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста России Сергея Кондрашева.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

Невероятной красоты музыка в блистательном исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей», отмечающего в этом году своё 25-летие, подарит слушателям праздничное настроение и позволит перенестись в волшебный мир новогодней сказки.

В программу «Зимняя сказка» вошли фрагменты из опер Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством», отрывки из балета Чайковского «Щелкунчик» и фортепианного цикла «Времена года» и, конечно, «Метель» Свиридова. Причем гости вечера услышат не только прекрасную музыку Георгия Свиридова, но и повесть Пушкина в исполнении Бориса Щербакова.

предоставлено пресс-службой

Эту небольшую повесть о совсем юной девушке, решившей вопреки воле родителей тайно обвенчаться с возлюбленным и по воле случая ставшей женой совершенно незнакомого человека, Пушкин сочинил всего за один день. Этот, по сути, блестящий литературный анекдот великого поэта благодаря невероятной музыке Георгия Свиридова превратился в полный драматизма рассказ о превратностях Судьбы. Тревога и отчаяние, грусть и надежда, любовь и счастье – всё есть в этой музыке. Густой снег заметет пути-дороги, ветер сбивает с ног, едва слышно звенят бубенцы – миром правит Метель...

Оркестр радио «Орфей» был создан в 1997 году, он по праву считается преемником лучших традиций симфонических оркестров Гостелерадио СССР. Коллектив регулярно выступает на главных концертных площадках столицы: в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале имени П.И. Чайковского, Московском концертном зале «Зарядье», Концертном зале имени С.В. Рахманинова («Филармония-2»), участвует в проходящих на Красной площади фестивалях и масштабных культурных акциях.