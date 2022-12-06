В США продали дом из культового фильма Стивена Спилберга «Балбесы». Новый собственник заплатил за недвижимость 1,65 миллиона долларов (около 104 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Объект купили спустя неделю после того, как появилось объявление о продаже. Здание находится в прибрежном городе Астория. В фильме в этом доме жил один из главных героев Майки Уолш. Покупатель пожелал остаться неизвестным, пока сделка не будет закрыта, однако признался, что является большим поклонником картины.