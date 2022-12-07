Международный турнир «Шахматные звезды – 2023».

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

В рамках турнира пройдут детские турниры с отборочными этапами с целью поддержки шахматных звезд будущего. Серия отборочных турниров для детей до 15 лет состоится 18, 25 декабря и 15 января на территории сети ТРК VEGAS совместно с «Русской шахматной школой» и Педагогическим шахматным союзом. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.

Категории участников финала:

мальчики и девочки до 9 лет – 34 места

мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест

юноши и девушки до 13 лет – 20 мест

юноши и девушки до 15 лет – 16 мест

Даты проведения турниров:

18 декабря – VEGAS Каширское

25 декабря – VEGAS Кунцево

15 января – VEGAS Крокус Сити

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа». Соревнования организованы при поддержке генерального партнера – «Тинькофф». Общий призовой фонд турнира составит 15 000 000.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости СПОРТ. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», портал rambler.ru и издательский дом «Спорт-Экспресс».

Первый Международный турнир «Шахматные звезды – 2022» с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ прошел в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября. В нем приняли участие 10 выдающихся мировых гроссмейстеров. Параллельно с ними соревновались юные спортсмены — в финале были определены 24 призера в четырех возрастных группах от 5 лет до 15 лет. Победителем турнира «Шахматные звезды – 2022» стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Среди юных шахматистов высочайший класс игры продемонстрировал 10-летний Матфей Юрасов.

предоставлено пресс-службой

Тайминг отборочных этапов:

11:00 – регистрация участников

11:30-12:00 – аккредитация СМИ

12:00-16:30 – проведение отборочных турниров.

Аккредитация:

Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru