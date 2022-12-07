Эйфелева башня: неожиданные факты

Эйфелева башня является самым посещаемым платным памятником в мире. Расскажем много интересного из ее истории.

Фото: Inc-News Inc-News

Эйфелева башня в Париже является одним из самых известных сооружений в мире. Башня, задуманная как центральная часть Всемирной выставки 1889 года, стала популярной туристической достопримечательностью, ежегодно привлекающей около семи миллионов человек. Вот несколько интересных фактов об этой всемирно известной достопримечательности.

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1. Эйфелева башня должна была быть временным зданием

Эйфелева башня была построена как временная выставка для Всемирной выставки 1889 года в Париже, посвященной столетию Французской революции. В попытке продлить жизнь башни Гюстав Эйфель установил на ней радиоантенну и беспроводной телеграфный передатчик. Французское правительство решило, что башня слишком ценна и полезна, чтобы ее можно было демонтировать. Даже сегодня Эйфелева башня используется для трансляции радио- и телепрограмм по всему миру.

2. Эйфелева башня регулярно меняет свои размеры

Металл башни сжимается зимой и расширяется летом, что позволяет башне менять свои размеры в течение всего года. Высота Эйфелевой башни может варьироваться до 15 см. Это потому, что кованое железо, из которого сделана башня, чувствительно к колебаниям температуры. Таким образом, при повышении температуры Башня увеличивается в размерах за счет теплового расширения, а зимой конструкция сжимается.

3. Эйфелева башня может двигаться

Башня была спроектирована так, чтобы выдерживать порывы ветра. Однако она раскачивается во время шторма, и если погодные условия ухудшатся, вы можете увидеть, как она движется. Это не единственное погодное явление, которое заставляет башню двигаться. Помимо того, что она расширяется, солнце также заставляет башню наклоняться наружу. Поскольку солнце падает только на одну из четырех сторон, Эйфелева башня имеет тенденцию наклоняться. В ясный день вершина башни может двигаться по кругу диаметром 15 сантиметров.

4. На вершине башни есть секретная квартира

На вершине башни архитектор Гюстав Эйфель построил частную квартиру, где он мог проводить эксперименты и принимать высокопоставленных гостей. Одним из его самых известных гостей был Томас Эдисон. Из офиса открывается один из лучших видов с башни, но он был закрыт для публики в течение многих лет. Тем не менее, сейчас вы можете увидеть реалистичные восковые фигуры, изображающие Эйфеля, его дочь Клэр и Томаса Эдисона, разговаривающих в комнате.

5. Гюстав Эйфель не был дизайнером Эйфелевой башни

Хотя Эйфелева башня названа в честь Гюстава Эйфеля, не он спроектировал ее. На самом деле башня была спроектирована двумя старшими инженерами, работавшими в его компании, Морисом Кехлином и Эмилем Нугье. Эти два инженера объединились с французским архитектором Стивеном Совестром, чтобы сделать сооружение более эстетичным. Однако Эйфель вложил большую часть средств, необходимых для строительства башни, а затем приобрел патентные права.

6. Эйфелева башня служила во время Первой мировой войны

В начале XX века на Эйфелевой башне произошло много нововведений. В 1914 году, в начале Первой мировой войны, наступлению немецких войск на Париж помешал радиопередатчик, расположенный в башне, который глушил немецкую радиосвязь. Считается, что это сыграло важную роль в победе союзников в Первой битве на Марне. Через радиостанцию на башне французские войска перехватывали вражеские сигналы, идущие из Берлина.

7. Гитлер приказал разрушить Эйфелеву башню

В 1944 году, когда союзники были готовы освободить Париж, Гитлер приказал в крайнем случае разрушить весь город вместе с Башней. Он направил фельдмаршалу Вальтеру Моделю и фон Хольтицу послание с требованием удержать Париж любой ценой, а если это было невозможно, превратить город в поле руин. Разрушение Парижа было бы разрушением Франции, думал он. К счастью, Хольтиц был шокирован этим приказом и так и не выполнил его.

8. Эйфелева башня замужем

Нет, не удивляйтесь! Эрика Ая (или Эрика Эйфель), американская спортсменка из лука, "вышла замуж" за Башню в 2007 году. Она впервые познакомилась с Башней в 2004 году и утверждает, что сразу почувствовала влечение. Медицинские эксперты классифицировали это влечение как форму парафилии, расстройства, при котором люди сильно привязываются к неодушевленным предметам. Она также ведет веб-сайт поддержки Object Sexuality International, организации для тех, кто развивает важные отношения с неодушевленными предметами.

9. Железная леди освещена 20 000 лампочек

336 натриевых прожекторов, установленных на балках башни, - вот что придает башне красивый золотистый свет. Мерцание Эйфелевой башни, которое позволяет ей выделиться на фоне парижского пейзажа, является результатом быстрого мигания 20 000 сменяющих друг друга светодиодных ламп мощностью 6 Вт - эффект, вдохновленный вспышками фотоаппаратов.

10. Фотографировать Эйфелеву башню ночью незаконно

Согласно европейскому законодательству об авторском праве, такие памятники, как Эйфелева башня, находятся под защитой в течение жизни законного создателя произведения плюс 70 лет. Если Эйфелева башня стала общественным достоянием в 1993 году, то светильники, установленные Пьером Бидо, не зажигались до 1985 года. По данным компании, управляющей Эйфелевой башней (SETE), эти огни защищены авторским правом, и поэтому люди, желающие опубликовать фотографию, должны запросить разрешение, оплатить пошлину и надлежащим образом указать художника. Так что вам грозит штраф, если вы сфотографируете их и поделитесь ими в любой учетной записи в социальных сетях.

11. Она окрашена в самые разные цвета

Построенная из кованого железа, она была покрыта несколькими слоями краски для защиты от окисления. Чтобы обеспечить ее долговечность, башню перекрашивают каждые семь лет. Даже сегодня покраска выполняется вручную после удаления краски, очистки и обработки от ржавчины на протяжении всех 300 метров. С годами башня приобрела разные оттенки, от венецианского красного до желто-оранжевых оттенков. В 1968 году башня приобрела оттенок, известный сегодня как «коричневая Эйфелева башня». Цвет башни состоит из трех оттенков коричневого, самого темного вверху и самого светлого внизу. Этот оттенок предназначен для того, чтобы скрыть туман от воздуха и придать конструкции однородный вид сверху донизу.

12. В башне когда-то располагалось почтовое отделение