Королевский двор показал рождественское убранство Виндзорского замка

В Великобритании обнародованы фотографии залов Виндзорского замка в рождественском убранстве. Об этом сообщает The New York Post.

Так, в Зале Святого Георгия установлена нормандская пихта 6 м в высоту, выращенная в Виндзорском парке. Она украшена 3000 лампочек, сотнями переливающихся украшений в форме бриллианта и пурпурными лентами из шелка. Венками и гирляндами украсили парадную лестницу. Декорированы рождественскими елями, гирляндами и лампочками также государственные залы, Палата Ватерлоо и "полугосударственные комнаты".