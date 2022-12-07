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1 час назад

Королевский двор показал рождественское убранство Виндзорского замка

Газета.Ru

В Великобритании обнародованы фотографии залов Виндзорского замка в рождественском убранстве. Об этом сообщает The New York Post.

Королевский двор показал рождественское убранство Виндзорского замка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, в Зале Святого Георгия установлена нормандская пихта 6 м в высоту, выращенная в Виндзорском парке. Она украшена 3000 лампочек, сотнями переливающихся украшений в форме бриллианта и пурпурными лентами из шелка. Венками и гирляндами украсили парадную лестницу. Декорированы рождественскими елями, гирляндами и лампочками также государственные залы, Палата Ватерлоо и "полугосударственные комнаты".

Во все эти помещения будет открыт доступ для посетителей. Рождественские украшения в Виндзорском замке сохранятся до 2 января 2023 года.

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