В Эрмитаже открылась выставка одежды Петра I

Пресс-служба музея рассказала, что выставка, на которой будет представлена одежда первого российского императора, будет отражать особенности его характера, пристрастия и увлечения.

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Пресс-служба также подчеркнула, что одежда Петра раскрывает его как человека стильного, с прекрасным вкусом, умеющего ценить красоту ткани, изящество декоративной отделки, качество изготовления и удобство костюма.

На выставке будет представлено около 300 предметов одежды и аксессуаров Петра Первого, включая рабочую одежду для занятий ремеслом, костюмы для приёмов и пижамы царя.

Пресс-служба Эрмитажа отметила, что небольшую, но очень яркую группу предметов петровского гардероба составляют ранние костюмы и аксессуары, датируемые концом XVII - рубежом XVIII века: польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы - колпаки и шапки-кораблики, роскошные французские ансамбли, декорированные вышивкой шелковой нитью.