В Эрмитаже открылась выставка одежды Петра I

Пресс-служба музея рассказала, что выставка, на которой будет представлена одежда первого российского императора, будет отражать особенности его характера, пристрастия и увлечения.
Пресс-служба также подчеркнула, что одежда Петра раскрывает его как человека стильного, с прекрасным вкусом, умеющего ценить красоту ткани, изящество декоративной отделки, качество изготовления и удобство костюма.
На выставке будет представлено около 300 предметов одежды и аксессуаров Петра Первого, включая рабочую одежду для занятий ремеслом, костюмы для приёмов и пижамы царя.
Пресс-служба Эрмитажа отметила, что небольшую, но очень яркую группу предметов петровского гардероба составляют ранние костюмы и аксессуары, датируемые концом XVII - рубежом XVIII века: польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы - колпаки и шапки-кораблики, роскошные французские ансамбли, декорированные вышивкой шелковой нитью.
Выставка мужского костюма конца XVII - первой четверти XVIII века, которое считается одним из лучших в мире, до этого никогда не открывалась ранее. Многие экспонаты посетители увидят впервые.