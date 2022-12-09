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2 часа назад

В Эрмитаже открылась выставка одежды Петра I

Ревизор.ru

Пресс-служба музея рассказала, что выставка, на которой будет представлена одежда первого российского императора, будет отражать особенности его характера, пристрастия и увлечения.

В Эрмитаже открылась выставка одежды Петра I
Фото: РевизорРевизор

Пресс-служба также подчеркнула, что одежда Петра раскрывает его как человека стильного, с прекрасным вкусом, умеющего ценить красоту ткани, изящество декоративной отделки, качество изготовления и удобство костюма.

На выставке будет представлено около 300 предметов одежды и аксессуаров Петра Первого, включая рабочую одежду для занятий ремеслом, костюмы для приёмов и пижамы царя.

Пресс-служба Эрмитажа отметила, что небольшую, но очень яркую группу предметов петровского гардероба составляют ранние костюмы и аксессуары, датируемые концом XVII - рубежом XVIII века: польский и шкиперский кафтаны, куртки и штаны русского покроя, головные уборы - колпаки и шапки-кораблики, роскошные французские ансамбли, декорированные вышивкой шелковой нитью.

Выставка мужского костюма конца XVII - первой четверти XVIII века, которое считается одним из лучших в мире, до этого никогда не открывалась ранее. Многие экспонаты посетители увидят впервые.

Места,Эрмитаж,
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