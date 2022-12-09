Мировая интерактивная выставка «Динозавры морских глубин»

В Москве с 8 декабря 2022

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

МЕГА ХИМКИ (1 этаж, рядом со входом в Стокманн)

«Динозавры морских глубин» - мировая интерактивная роботизированная выставка впервые в России! После грандиозного успеха в странах Европы, Азии и Латинской Америки, выставка направляется в Москву: с 8 декабря 2022 г. экспозиция расположится на первом этаже торгового-развлекательного центра МЕГА Химки. Вас ждет удивительное, яркое путешествие на 200 миллионов лет назад, а вашим аудиогидом станет известный телеведущий Николай Дроздов!

На выставке «Динозавры морских глубин» представлены несколько десятков морских существ в натуральную величину. Здесь можно увидеть Мозазавра, самую глазастую рептилию – Офтальмозавра, панцерную рыбу Дунклеостея, короля ящеров Базилозавра и других подводных обитателей мезозойской эры. Среди экспонатов также присутствуют китообразные, доисторические и современные виды акул, которые на 200 млн лет старше динозавров. Размер отдельных экспонатов поражает воображение: например, вес Мозазавра составляет 5 тонн, а длина Мегаладона, доисторической акулы, целых 15 метров.

Благодаря аниматронике, уникальным современным технологиям и новаторскому методу имитации движений живых существ, гости выставки смогут услышать, как ревут динозавры, и даже почувствовать, как «дышат» эти монстры, а также понаблюдать за их реалистичными движениями. Проводником и аудиогидом в мир доисторических рептилий станет известный российский ученый-зоолог, телеведущий Николай Николаевич Дроздов. Зрители смогут бесплатно скачать аудиогид, озвученный Николаем Николаевичем и познакомиться с интересными фактами о представленных экспонатах.

Кроме того, посетители смогут узнать о том, как зародилась жизнь на Земле, посмотрев фильм в компактном кинотеатре, расположенном на территории выставки. А самых маленьких порадуют различные активности: квест по раскопке древних артефактов, спрятанных в настоящем песке, подводная дорожка из меняющих цвет медуз, раскраски с изображением опасных морских обитателей и многое другое.

Выставка «Динозавры морских глубин» создана в Южной Америке при участии аргентинских палеонтологов Себастьяна Апестегиа и Адриана Джаккино. Успех на родине поспособствовал дальнейшей жизни экспозиции – «Динозавры морских глубин» увидели сотни тысяч зрителей в Великобритании, Греции, Сингапуре и других странах. Ближайший год морских монстров смогут увидеть и жители разных городов России.

Не упустите возможность всей семьёй посмотреть на существ, населявших нашу планету за сотни миллионов лет до появления человека!