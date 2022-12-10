На дне Боденского озера найдены древние пирамиды

Группа археологов европейских стран доказала, что найденные ранее каменные нагромождения на дне Боденского озера имеют пирамидальную форму и были созданы древним человеком более 5,5 тысяч лет назад.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Об этом сообщает информационное агентство РБК Тренды.

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Группа археологов-исследователей уже на протяжении почти 10 лет занимается изучением скалистых каменных нагромождений, имеющих пирамидальную форму, и пытается выяснить не только его возраст, но и функциональные особенности создания.

Пирамидальные конструкции, расположенные на дне Боденского озера и впервые обнаруженные еще в 2015 году, также носят такие названия, как «туры» или «каирны». Они расположены на территории трех европейских стран, а именно Германии, Австрии и Швейцарии, и имеют протяженность более 10 километров.

Несмотря на то, что древние скалистые подводные «пирамиды» были обнаружены еще в 2015 году, лишь в 2021 году группа археологов сделала заявление, что смогла доказать возраст объекта. Так, они доказали, что подводные каменные сооружения были построены древними людьми в период от 7 до 5 тысяч лет назад.

Однако самой главной, и до сих пор не раскрытой, загадкой остается то, зачем именно были построены эти каменные сооружения, какие функции они выполняли или должны были выполнять.

Отметим, что подводные конструкции представляют из себя около 170 скальных пирамид, установленных древними людьми в одну линию на мелководной части дна Боденского озера в 100 метрах от юго-западного швейцарского берега.

Ширина обнаруженных каирнов составляет 10 метров, а высота – все 2 метра, что делает сооружения внушительным и довольно сложным в создании объектом для древних людей.

Руководитель группы археологов Урс Лойцингер отмечает, что задача по определению функций каменных сооружений довольно сложная. От заявил, что данные пирамиды могут быть связаны с культовой и религиозной частью быта древних местных людей.