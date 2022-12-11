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3 часа назад

На пляже Флориды обнаружили останки корабля 19 века

Газета.Ruиещё 1

Ураганы, обрушившиеся на Флориду, принесли к одному из пляжей останки старого корабля. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

На пляже Флориды обнаружили останки корабля 19 века
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В прошлом месяце на пляже города Дейтона-Бич во Флориде жители обнаружили «странный объект» из дерева и металла длиной около 24 м.

После этого появились теории происхождения конструкции. Некоторые полагали, что это остатки установленной несколько десятилетий назад трибуны для гонок, а кто-то допускал, что это обломки старого пирса.

Исследователи изучили объект и пришли к выводу, что это часть от торгового судна 19 века. Кроме того, в результате раскопок были обнаружены еще и болты, гвозди и крепежные изделия от этого корабля.

Ученые взяли 22 образца древесины на изучение, чтобы попытаться узнать больше об этой находке.

Ранее в США из реки вытащили 19 пушек времен Войны за независимость.

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