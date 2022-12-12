Москвичка сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х

«Улица не очень привлекательная. Арбат сейчас не равен тому, что там было в 1990-е годы. Тогда он был другим, более живым пространством», — рассказала москвичка.

По ее словам, это связано с тем, что Арбат — один из самых дорогих районов Москвы, и поэтому там очень жесткая конкуренция за пространство, за парковочные места. Здесь есть истории про выломанные шлагбаумы, про подкупленных дворников, про очень тесные отношения с местной полицией.