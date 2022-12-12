Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Москвичка сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х

Мослента

Куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская в беседе с «Мослентой» сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х годов.

Москвичка сравнила сегодняшний Арбат с Арбатом начала 90-х
Фото: МослентаМослента

«Улица не очень привлекательная. Арбат сейчас не равен тому, что там было в 1990-е годы. Тогда он был другим, более живым пространством», — рассказала москвичка.

По ее словам, это связано с тем, что Арбат — один из самых дорогих районов Москвы, и поэтому там очень жесткая конкуренция за пространство, за парковочные места. Здесь есть истории про выломанные шлагбаумы, про подкупленных дворников, про очень тесные отношения с местной полицией.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители