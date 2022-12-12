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28 минут назад

ANNA ASTI, Тимати, Ани Лорак и другие звезды выступили на Новогоднем концерте ЖАРА

Партнерский материал

10 декабря 2022 в Crocus City Hall прошел Новогодний концерт ЖАРА. Новогоднее настроение семитысячному концертному залу создавали: Anna Asti, Тимати, Ани Лорак, Дима Билан, Мари Краймбрери, Mia Boyka, Emin, Люся Чеботина, Dava, Iowa, Ольга Бузова, Хабиб, Jah Khalib, Звонкий, Dabro, Dava, Анна Седокова, LYRIQ, Ramil', Galibri & Mavik, Глюк’оZa, Султан Лагучев, Natan, Gavrilina, Karna.val, Саша Стоун, Денис Клявер, Анита Цой, Доминик Джокер, Асия, Ramil, Guma, Жасмин, Слава & Анна Семенович, Леша Свик, Артем Качер и многие другие!

Звезды выступили на Новогоднем концерте ЖАРА
Фото: Пресс-службаПресс-служба

А ведущими вечера стали Юлия Барановская, Натан и Константин Тарасюк.

Открыла вечер Anna Asti исполнив свои главные хиты «По барам» и «Ночью на кухне», Мари Краймбрери попросила не будить её композицией «Не буди меня», Тимати раскачал танцпол под «Звездопад» и далее танцы продолжились под песни Ольги Бузовой «Игрушка» и «Танцуй под Бузову», а также Глюк’оZы – «Руки-бедра», Дима Билан наэлектризовал зрителей «Молнией», а закрыла концертный вечер артистка, выступления которой все очень ждали - Ани Лорак представила красивый номер с хитом «Лабиринт».

Более 50 концертных номеров, новогоднее настроение, яркое шоу и море позитивных эмоций! Эфирная версия Новогоднего концерта ЖАРА будет показана на телеканале ЖАРА TV в Новогоднюю ночь, а также на телеканале НТВ.

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