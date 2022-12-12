Звезды выступили на Новогоднем концерте ЖАРА

Открыла вечер Anna Asti исполнив свои главные хиты «По барам» и «Ночью на кухне», Мари Краймбрери попросила не будить её композицией «Не буди меня», Тимати раскачал танцпол под «Звездопад» и далее танцы продолжились под песни Ольги Бузовой «Игрушка» и «Танцуй под Бузову», а также Глюк’оZы – «Руки-бедра», Дима Билан наэлектризовал зрителей «Молнией», а закрыла концертный вечер артистка, выступления которой все очень ждали - Ани Лорак представила красивый номер с хитом «Лабиринт».