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3 часа назад

EMIN дал традиционный концерт накануне дня рождения на сцене Crocus City Hall

Партнерский материал

Каждый год, 11 декабря, накануне своего дня рождения, EMIN не изменяет традиции уже много лет – сольный концерт в Москве проходит в CROCUS CITY HALL.

EMIN дал традиционный концерт накануне дня рождения на сцене Crocus City Hall
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Вчера в обновленном концертном зале собрались поклонники творчества артиста, а также друзья, близкие и коллеги. Среди почетных гостей можно было увидеть Тамару Ильиничну Синявскую, супругу Муслима Магомаева. После исполнения песни «Синяя Вечность» - неизменной композиции в программе - Тамара Ильинична вышла к сцене, чтобы поблагодарить и поздравить EMIN’а. Зал встречал оперную певицу стоя.

Юлия Барановская, Бахтияр Алиев (Bahh Tee), Jah Khalib, Брендон Стоун, Александр Шоуа, Теймур Раджабов, Сергей Кожевников и многие другие также пришли поддержать EMIN’а. Конечно, в зале присутствовали отец Эмина, Араз Агаларов и супруга Алена Гаврилова с дочерью Афиной.

предоставлено пресс-службой

Для концерта в CROCUS CITY HALL EMIN подготовил программу, объехавшую в 2022 году города России. В трек-лист вошла песня из альбома LOVE IS – «Отпусти и лети», а также «На обратной стороне», за которую накануне музыкант получил свой 4-й «Золотой Граммофон». Автор обеих песен, Константин Ноников, также присутствовал на концерте. В программу вошли песни «МММ», Still, Boomerang, «Начистоту» и многие другие известные треки исполнителя.

Вместе с насыщенной музыкальной программой, полной технических спецэффектов, зрителей ждала очень теплая атмосфера. После аншлага в Москве EMIN даст еще два концерта в родном городе, Баку, 15 и 16 декабря.

Места,Араз Агаларов,Теймур Раджабов,Юлия Барановская,Александр Шоуа,Бахтияр Алиев,Тамара Синявская,Сергей Кожевников,Муслим Магомаев,
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