EMIN дал традиционный концерт накануне дня рождения на сцене Crocus City Hall

Каждый год, 11 декабря, накануне своего дня рождения, EMIN не изменяет традиции уже много лет – сольный концерт в Москве проходит в CROCUS CITY HALL.

Фото: предоставлено пресс-службой предоставлено пресс-службой

Вчера в обновленном концертном зале собрались поклонники творчества артиста, а также друзья, близкие и коллеги. Среди почетных гостей можно было увидеть Тамару Ильиничну Синявскую, супругу Муслима Магомаева. После исполнения песни «Синяя Вечность» - неизменной композиции в программе - Тамара Ильинична вышла к сцене, чтобы поблагодарить и поздравить EMIN’а. Зал встречал оперную певицу стоя.

предоставлено пресс-службой

Для концерта в CROCUS CITY HALL EMIN подготовил программу, объехавшую в 2022 году города России. В трек-лист вошла песня из альбома LOVE IS – «Отпусти и лети», а также «На обратной стороне», за которую накануне музыкант получил свой 4-й «Золотой Граммофон». Автор обеих песен, Константин Ноников, также присутствовал на концерте. В программу вошли песни «МММ», Still, Boomerang, «Начистоту» и многие другие известные треки исполнителя.