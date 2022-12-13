Предпремьерный показ! «История любви Шахерезады» Татьяны Навки в VEGAS Кунцево

«В моём новом шоу мы решили отправиться в путешествие на Восток - в дивный сказочный мир. Для меня «Тысяча и одна ночь» - это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй отважной девушки Шахерезады. Именно через призму зарождения и расцвета этой Любви мы и хотим рассказать зрителям нашу новую восточную сказку. Ведь только когда в сердце царят Любовь и добро, можно справиться с любыми испытаниями!» - Татьяна Навка, генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссёр шоу.