Предпремьерный показ! «История любви Шахерезады» Татьяны Навки в VEGAS Кунцево

Традиционный предпремьерный показ нового ледового шоу Татьяны Навки пройдет на территории ТРК VEGAS Кунцево 17 декабря. Увидеть фрагменты грандиозного ледового представления NAVKA SHOW «История любви Шахерезады» все посетители VEGAS смогут бесплатно – в 14:30 в центральном атриуме.
В главных ролях новогодней премьеры выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
«В моём новом шоу мы решили отправиться в путешествие на Восток - в дивный сказочный мир. Для меня «Тысяча и одна ночь» - это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй отважной девушки Шахерезады. Именно через призму зарождения и расцвета этой Любви мы и хотим рассказать зрителям нашу новую восточную сказку. Ведь только когда в сердце царят Любовь и добро, можно справиться с любыми испытаниями!» - Татьяна Навка, генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссёр шоу.
Знаменитые восточные сказки «Тысяча и одна ночь» и любимые всеми герои волшебного мира предстанут перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире. Зрители увидят симбиоз фигурного катания, чарующей восточной хореографии и погрузятся в атмосферу Востока с его характерной эстетикой, отправятся в сказочные путешествия, где свет, добро и любовь непременно побеждают все невзгоды.
«Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини – вместе они творят настоящее чудо!» - Татьяна Навка, генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу.
Кроме того, сразу после ледового представления зрителей будет ждать автограф-сессия олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
Погрузитесь в атмосферу волшебного мира, который одинаково увлечёт и детей, и взрослых вместе с VEGAS и NAVKA SHOW!
Вход свободный!
17 декабря 14:30
Центральный атриум
VEGAS Кунцево
56 км МКАД