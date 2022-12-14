Покрывшуюся прозрачным льдом Волгу сравнили с озером Байкал

Жители Саратова заметили сходство между замерзшей в декабре Волгой и озером Байкал.

Фото: Новости Саратова Новости Саратова

В социальных сетях появились фотографии ледостава на великой русской реке. Тонкий прозрачный лед позволяет увидеть замеревшую красоту подводного мира. Такие кадры регулярно появляются с замерзающего зимой озера Байкал, славящегося чистотой и прозрачностью своих вод.

Похожие кадры удалось заснять местным фотографам и в Саратове.