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3 часа назад

В Англии запретят пластиковую посуду

Lenta.ruиещё 1

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Тереза Коффи готовится объявить о планах Англии отказаться от использования одноразовой посуды из пластика. Об этом пишет газета Financial Times.

В Англии запретят пластиковую посуду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С помощью отказа от подобной посуды власти планируют решить проблему загрязнения морей и других водоемов отходами. Процесс будет поэтапным, а пластиковую посуду планируют заменить биоразлагаемыми альтернативами. Ранее подобное решение приняли в Шотландии и Уэльсе.

По данным издания, каждый год в Англии выбрасывают более четырех миллиардов одноразовых столовых приборов и более миллиарда тарелок из пластика. В 2020 году власти запретили в стране пластиковые трубочки для коктейлей и ватные палочки. «Мы полны решимости идти дальше, чтобы сокращать, повторно использовать и перерабатывать больше, преобразовав нашу индустрию отходов», — заявили в министерстве.

Ранее в Европе решили изменить одноразовую упаковку ради спасения планеты — Евросоюз представит новые правила для таких контейнеров. Правила коснутся кофейных капсул Nespresso, пластиковых бутылок для воды, а также других товаров в сферах производства продуктов питания и химических веществ.

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