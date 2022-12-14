Международный турнир «Шахматные звезды – 2023». Детские отборочные этапы

С 23 по 30 января состоится Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023» при участии известных мировых гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Испании - Сергея Карякина, Владимира Крамника, Теймура Раджабова, Александра Грищука, Франсиско Вальехо, Санана Сюгирова, Владислава Артемьева, Раунака Садхвани, Александры Горячкиной и Екатерины Лагно.
В рамках турнира пройдут детские турниры с отборочными этапами с целью поддержки шахматных звезд будущего. Серия отборочных турниров для детей до 15 лет состоится 18, 25 декабря и 15 января на территории сети ТРК VEGAS совместно с «Русской шахматной школой» и Педагогическим шахматным союзом. Сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет. Участники получат призы в виде ценных подарков и сувениров.
мальчики и девочки до 9 лет – 34 места
мальчики и девочки до 11 лет – 30 мест
юноши и девушки до 13 лет – 20 мест
юноши и девушки до 15 лет – 16 мест
18 декабря – VEGAS Каширское
25 декабря – VEGAS Кунцево
15 января – VEGAS Крокус Сити
Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться и оплатить взнос можно на сайте.
Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа». Соревнования организованы при поддержке генерального партнера – «Тинькофф». Общий призовой фонд турнира составит 15 000 000.
Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости СПОРТ. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», портал rambler.ru и издательский дом «Спорт-Экспресс».
Первый Международный турнир «Шахматные звезды – 2022» с общим призовым фондом 14 250 000 ₽ прошел в Крокус Сити с 30 сентября по 5 октября. В нем приняли участие 10 выдающихся мировых гроссмейстеров. Параллельно с ними соревновались юные спортсмены — в финале были определены 24 призера в четырех возрастных группах от 5 лет до 15 лет. Победителем турнира «Шахматные звезды – 2022» стал 24-летний гроссмейстер Владислав Артемьев. Среди юных шахматистов высочайший класс игры продемонстрировал 10-летний Матфей Юрасов.
11:00 – регистрация участников
11:30-12:00 – аккредитация СМИ
12:00-16:30 – проведение отборочных турниров.
Аккредитация:
Хамидулина Алина
khamidulina@crocusgroup.ru
+7 916 562-03-62
Захарова Александра
a.zaharova@crocusgroup.ru
+7 929 615-94-33
Мишина Наталья
mishina@crocusgroup.ru
+7 903 129-28-59