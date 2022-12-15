Куда отправиться в Москве перед праздниками и во время каникул

Поскольку в этом году многие остаются на Новый год в России, вопрос становится еще более острым, а билеты на многие спектакли уже не достать. На что стоит обратить внимание?

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Мой личный план — пойти на «Щелкунчика» в Большой театр. Для тех, кто на билетный квест не решился и к услугам перекупщиков не прибегает, есть обновленный «Щелкунчик» в Театре Станиславского и Немировича-Данченко. Если коротко, там интересная сценография, но много компьютерной графики, не всегда качественной.

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Заметная премьера в Театре кукол имени Образцова — музыкальный спектакль Алексея Франдетти «Рождественская история» по повести Диккенса. Главная роль — у Ефима Шифрина. В «Мастерской Петра Фоменко» в предпраздничные дни — «Мой Брель», камерный, но достойный внимания спектакль-концерт трех артистов: Юрия Буторина, Николая Орловского и Юрия Титова.

Из моего любимого — «Лабардан-с» по гоголевскому «Ревизору», тоже премьера, но в Студии театрального искусства. Это грандиозное возвращение Сергея Женовача в его родную студию. Если говорить про старые постановки, в Театре наций за предновогоднее настроение отвечают «Стиляги» и «Синяя синяя птица», а в МХТ имени Чехова — «№ 13D». Там же — семейная премьера на Малой сцене: «Винни-Пуховские чтения», автор — Евгений Гришковец, в роли ведущего — Игорь Золотовицкий.

Многие наверняка соберутся на праздники в Петербург, там в конце декабря — обсуждаемая новая «Чайка» Льва Додина с Лизой Боярской. А еще «Джульетта» в БДТ. Я смотрела ее в прошлые новогодние праздники. Этот хулиганский спектакль точно поможет отвлечься от реальности. Продолжает автор телеграм-канала «Театральная вешалка» из Петербурга Георгий Цицишвили:

Георгий Цицишвили автор телеграм-канала «Театральная вешалка» «Я бы посоветовал 7 января сходить на спектакль «Академия смеха» на Малой сцене Ленсовета. Очень острый спектакль, дебют Федора Пшеничного. [Илья] Дель и [Сергей] Перегудов на сцене. 3 января однозначно советую сходить в «Театро ди Капуа» на спектакль «Жизнь за царя». Обладатель премии «Золотая маска», политический театр. Я считаю, это один из лучших спектаклей малой сцены в России уже долгие годы. И советую посетить Karlsson Haus тем, у кого есть дети, или тем, кто в себе не убивает ребенка, постановку «Проснись, Петсон! или Удивительное Рождество».

Если вернуться в Москву и смотреть в сторону музеев, всем, кто еще не успел, надо дойти на большую выставку, посвященную Константину Мельникову, в Музее архитектуры имени Щусева. Третьяковка к началу холодов открыла ретроспективу русского импрессиониста Игоря Грабаря, который очень любил зиму. О других небольших, но важных экспозициях рассказывает искусствовед и админ телеграм-канала про культурные инсайды «Ку-ку» Ксения Коробейникова:

Ксения Коробейникова админ телеграм-канала про культурные инсайды «Ку-ку» «Рекомендую две галерейные выставки. Они находятся рядом, можно будет их за раз посетить. Первая: галерея «Наши художники» на Остоженке. Очень уважаемая интеллигентная галерея, которая давно специализируется на проектах музейного уровня. Сейчас она показывает выставку, посвященную русской абстракции. Это имена, которые были совершенно малоизвестны даже профессионалам. Первоклассная живопись, этих вещей вы, может быть, уже никогда не увидите, поскольку они из частных собраний. Рядом, буквально в десяти минутах ходьбы, галерея Алины Пинской, где предстает срез женского искусства. Выставка называется «И как нам создавать свою красоту?», она посвящена нашим великим женщинам-художницам. Там абсолютно впечатляющий временной охват и уровень женских имен — от Натальи Гончаровой, Лидии Мастерковой до Натальи Турновой и Александры Поперно. Там тоже можно будет увидеть вещи из частных собраний, которые никогда до этого нигде не выставлялись. Выставка сделана очень тонко, изящно».