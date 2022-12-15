Проект «Горшенев» 17 декабря в «Главклубе»

17 декабря 2022 в стенах «Главклуба» пройдет традиционный зимний концерт проекта “Горшенев”. Этим вечером править будет определенно ее величество музыка - Алексей Горшенев и его команда соберут в сэт-листе все самое лучшее, мрачное и мистическое.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Проект “Горшенев” за три насыщенных года своей деятельности выпустил EP “Крутится карусель”, полноформатные альбомы “Звездный мусор” и “Фауст”, сняли несколько видеоклипов и с концертными выступлениями объехали большую часть России.

Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева стала также одной из знаковых в российской рок-музыке. В его карьере можно встретить съемки в кино, написание музыки к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20-ти лет.