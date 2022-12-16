Аскольд Запашный раскрыл свое отношение к Нижнему Новгороду

Артист цирка, дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, как относится к Нижнему Новгороду.
Как он отметил в беседе с ИА «Время Н» во время пресс-конференции 15 декабря, он гордится тем, что в России есть такие города, как Нижний Новгород. В последний раз тут он был на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
«Я люблю крупные и цивилизованные города. Горжусь тем, что в России есть такие города, как Нижний Новгород, Казань и Сочи. Мы приехали сюда на длительный срок — будет возможность ни раз прогуляться по городу», — сказал артист.
Он вместе с братом приехал в Нижний Новгород с новым шоу, которое можно будет увидеть с 17 декабря. По его словам, в город он прибыл также вместе с дочками, которые давно мечтали о своеобразных гастролях.
«Поэтому они запомнят Нижний Новгород и эту поездку на всю жизнь. Это для них знаковое событие», — подчеркнул Запашный.