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1 час назад

Артист цирка Аскольд Запашный рассказал о своём отношении к Нижнему Новгороду

RT на русскомиещё 1

Артист цирка, дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, как относится к Нижнему Новгороду.

Аскольд Запашный раскрыл свое отношение к Нижнему Новгороду
Фото: RT на русскомRT на русском

Как он отметил в беседе с ИА «Время Н» во время пресс-конференции 15 декабря, он гордится тем, что в России есть такие города, как Нижний Новгород. В последний раз тут он был на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

«Я люблю крупные и цивилизованные города. Горжусь тем, что в России есть такие города, как Нижний Новгород, Казань и Сочи. Мы приехали сюда на длительный срок — будет возможность ни раз прогуляться по городу», — сказал артист.

Он вместе с братом приехал в Нижний Новгород с новым шоу, которое можно будет увидеть с 17 декабря. По его словам, в город он прибыл также вместе с дочками, которые давно мечтали о своеобразных гастролях.

«Поэтому они запомнят Нижний Новгород и эту поездку на всю жизнь. Это для них знаковое событие», — подчеркнул Запашный.

Места,Аскольд Запашный,
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