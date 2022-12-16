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8 минут назад

Старинные скульптуры львов вернулись на Дворцовый мост в Петербурге

Мир24

В Петербурге на Дворцовый мост вернулись львы. Старинные скульптуры побывали на реставрации. Их туда отправляли еще в начале осени. Как «лечили» хищников, узнала корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.

Старинные львы вернулись на Дворцовый мост в Петербурге
Фото: Мир24Мир24

Специалисты работают под покровом ночи, чтобы по свободным дорогам доставить обновленные скульптуры. В этом году «дворцовым хищникам» – двум скульптурам львов – исполнилось 190 лет. Столь солидный возраст они встречали с массой повреждений.

Руку приложили туристы и местные. На львах обожают фотографироваться, а тонкие медные листы, из которых выполнены скульптуры, не рассчитаны на регулярные нагрузки – фигуры внутри полые. Поэтому спины прогнулись. Эксперты выявили также трещины и коррозию.

«Мы произвели расчистку, были устранены разрывы, которые образовались в ходе актов вандализма и антропогенного воздействия, произвели некоторые работы с помощью технологии исторической в виде тиковой пайки», – рассказала представитель реставрационной фирмы Христина Шумилова.

Использовали и новый метод холодного газодинамического напыления. Это позволило нарастить утраченный объем, при этом сохранить авторский материал, из которого сделаны львы.

Пристань со львами вновь соответствует своему названию. Музейщики просят отнестись к скульптурам с уважением и не забираться на хищников.

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