Как молдавские туфовые штольни превратились в винные погреба

Телеканал «МИР 24» продолжает рубрику «Сделано в СССР», посвященную столетнему юбилею Советского Союза. Это цикл сюжетов о главных символах того времени. Одними из них стали винные подвалы города Криково в Молдове. Там хранятся миллионы бутылок вина из лучших сортов винограда. Уникальную коллекцию увидела Ирина Пивоварова.

Фото: Мир24 Мир24

В винном городе Криково улицы носят названия вин. Здесь в огромных бочках выдерживают хмельной напиток.

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«Созревание белых вин может быть от трех до шести месяцев. Красные вина мы выдерживаем до двух лет», – рассказал гид Вадим Мынзату.

По окончании Второй мировой войны для восстановления Кишинева нужен был строительный туф. На разработку залежей в поселок Криково отправили заключенных. Спустя время появившиеся пустоты заинтересовали известного молдавского энолога Петра Унгуряна. Благодаря его настойчивости в Молдавской ССР появился план освоения штолен. Влажность 97% и постоянная температура 14 градусов идеальны для выдержки вина.

«Первое, что сделали, завезли цистерны, потом вслед за ними большие буты и сотни бочек. Все они были заполнены хорошим виноматериалом. Оттуда потом его отправляли на предприятия, которые разливали. У Крикова не было своего розлива», –пояснил академик Академии наук Молдовы Борис Гаина.

Петр Унгурян был известным на весь Союз шампанистом. Он внедрил на предприятии технику изготовления игристых вин по классическому французскому методу. Это означает, что вино выдерживают на специальных пюпитрах. А осадок от дна бутылки к горлышку спускают вручную.

«Этот метод сохранился с древних времен, и мы им гордимся, так как каждую бутылку человек берет и своими руками чувствует», – сказала руководитель испытательной лаборатории Виктория Дожук.

Лучшие образцы вин хранятся в золотой коллекции. Самая старая бутылка – иерусалимское вино 1902 года. В криковские подвалы она попала в начале 50-х годов прошлого века, когда предприятию передали часть трофейной коллекции Германа Геринга.

«Это единственная бутылка из всех 400, которые были изготовлены. Это вино было десертным, в теории можно предположить, что оно годное для употребления», –пояснил Вадим Мынзату.