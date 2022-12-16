Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Сделано в СССР: как молдавские туфовые штольни превратились в винные погреба

Мир24

Телеканал «МИР 24» продолжает рубрику «Сделано в СССР», посвященную столетнему юбилею Советского Союза. Это цикл сюжетов о главных символах того времени. Одними из них стали винные подвалы города Криково в Молдове. Там хранятся миллионы бутылок вина из лучших сортов винограда. Уникальную коллекцию увидела Ирина Пивоварова.

Как молдавские туфовые штольни превратились в винные погреба
Фото: Мир24Мир24

В винном городе Криково улицы носят названия вин. Здесь в огромных бочках выдерживают хмельной напиток.

Видео дня

«Созревание белых вин может быть от трех до шести месяцев. Красные вина мы выдерживаем до двух лет», – рассказал гид Вадим Мынзату.

По окончании Второй мировой войны для восстановления Кишинева нужен был строительный туф. На разработку залежей в поселок Криково отправили заключенных. Спустя время появившиеся пустоты заинтересовали известного молдавского энолога Петра Унгуряна. Благодаря его настойчивости в Молдавской ССР появился план освоения штолен. Влажность 97% и постоянная температура 14 градусов идеальны для выдержки вина.

«Первое, что сделали, завезли цистерны, потом вслед за ними большие буты и сотни бочек. Все они были заполнены хорошим виноматериалом. Оттуда потом его отправляли на предприятия, которые разливали. У Крикова не было своего розлива», –пояснил академик Академии наук Молдовы Борис Гаина.

Петр Унгурян был известным на весь Союз шампанистом. Он внедрил на предприятии технику изготовления игристых вин по классическому французскому методу. Это означает, что вино выдерживают на специальных пюпитрах. А осадок от дна бутылки к горлышку спускают вручную.

«Этот метод сохранился с древних времен, и мы им гордимся, так как каждую бутылку человек берет и своими руками чувствует», – сказала руководитель испытательной лаборатории Виктория Дожук.

Лучшие образцы вин хранятся в золотой коллекции. Самая старая бутылка – иерусалимское вино 1902 года. В криковские подвалы она попала в начале 50-х годов прошлого века, когда предприятию передали часть трофейной коллекции Германа Геринга.

«Это единственная бутылка из всех 400, которые были изготовлены. Это вино было десертным, в теории можно предположить, что оно годное для употребления», –пояснил Вадим Мынзату.

Именные коллекции в криковских хранилищах есть у многих известных политиков. Это, как правило, подарки, сделанные во время официальных визитов в Молдову. В 2003-м году Комбинат качественных вин получил статус национального культурного достояния. И до сих пор считается флагманом молдавского виноделия.

Места,Герман Геринг,Ирина Пивоварова,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители