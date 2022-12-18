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1 час назад

Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге после реставрации

Мир24

На Египетский мост Санкт-Петербурга возвращаются сфинксы. Скульптуры провели на реставрации чуть больше трех месяцев. Сегодня до конца дня четыре чугунных стража займут свои места по обеим сторонам реки Фонтанки, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова. Отреставрированные и обновленные возвращаются сфинксы на историческое место, которое занимают уже почти два века. Все повреждения, которые нанесли скульптурам время, переменчивая погода и, к сожалению, люди, мастера исправили.

Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге после реставрации
Фото: Мир24Мир24

Пришлось постараться: чугун, из которого сделаны сфинксы, начала разъедать ржавчина. Вместе с металлом обновили красочный слой и позолоту, которая украшает некоторые детали.

Для прочности и долговечности скульптуры обработали защитным фосфатическим составом. Теперь они, говорят реставраторы, в безопасности на несколько лет.

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