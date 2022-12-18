Сфинксы вернулись на Египетский мост в Петербурге после реставрации

На Египетский мост Санкт-Петербурга возвращаются сфинксы. Скульптуры провели на реставрации чуть больше трех месяцев. Сегодня до конца дня четыре чугунных стража займут свои места по обеим сторонам реки Фонтанки, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мокрецова. Отреставрированные и обновленные возвращаются сфинксы на историческое место, которое занимают уже почти два века. Все повреждения, которые нанесли скульптурам время, переменчивая погода и, к сожалению, люди, мастера исправили.