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4 часа назад

Почему некоторые люди в Австралии живут под землей

Ferra.ru

В Австралии есть город Кубер-Педи, и в нём люди живут в основном в пещерах. Причём это вовсе не аборигены, а те, кто приехал из Восточной и Южной Европы.

Почему некоторые люди в Австралии живут под землей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если верить данным переписи населения, то в Кубер-Педи проживает в Австралии 1566 человек. В то же время на официальном сайте города указано другое число: 2500 человек. Расположен этот город в пустыне, а в год здесь выпадает только 156 мм осадков. Ближайший же город Аделаида находится на расстоянии 830 км от него.

Каждый год в Кубер-Педи приезжают примерно 150 тысяч туристов. Особый интерес у людей вызывают пещеры, в которых располагается буквально всё: и отель, и музей, и квартиры.

Образован город Кубер-Педи был в 1916 году. В пещерах здесь стали люди жить чисто из прагматических соображений, так как с ноября по март температура воздуха на поверхности оказывается выше + 40 градусов Цельсия. В то же время под землёй круглый год температура равняется от + 19 до + 25 градусов Цельсия, а кондиционеров раньше у людей не было.

Окон в таких домах под землёй немного. Так стараются делать для того, чтобы ухудшать теплоизоляцию. Зачастую таких окон всего два. Для того чтобы проветривать помещения, приходится создавать вентиляционный тоннель: точнее, прорубать его на поверхность.

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