Ледовые открытки продолжают появляться в Амурской области

Жители Амурской области продолжают традицию создания ледовых открыток на замёрзших водоёмах.

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

Так в Константиновке инициатором стал местный житель Николай Гаркушев. Его поддержали другие амурчане, в первый день удалось выполнить основную часть работы, хоть заканчивать пришлось и в сумерках. На льду замёрзшего карьера рисовали открытку с помощью лопат, мётел, веников и цветного картона. Работали по пять часов несколько дней, грелись у костра. Потом открытку с Дедом Морозом и смешариком-кроликом удалось снять с высоты, сообщает издание «Заря Амура».

Видео дня

Пресс-служба администрации Свободного сообщила, что 18 декабря местные энтузиасты в течение четырёх часов создали 20-метровую ледовую открытку. На озере Шестянка появились кролик, ёлка и цифры уходящего и наступающего года.

Каждый год мы рисуем наши открытки в память о Валерии Мельникове из села Марково, который первым начал создавать их в Амурской области, - рассказал житель Свободного Алексей Имшинецкий. – В этот раз в месте, где мы планировали рисовать открытку, была вода, поэтому пришлось сдвинуться на безопасное расстояние. Сначала мы отмечаем периметр открытки и диагонали, а потом следами или лопатой намечаем контуры и начинаем выбирать лишний снег.

Жители Зеи, как сообщили в социальных сетях. Тоже создали свою открытку – теперь по льду на санках катится весёлый мальчик.

В Белогорске открытку сделали цветную. Она состоит из двух частей – на верхней половине кролик в поезде везёт новогодние подарки, а на нижней изображены символы Амурской области – ракета, триумфальная арка. Делали такую красоту более тридцати человек, рассказали нам читатели.

Также, как рассказала газета «Вперёд», впервые в Приамурье сделали муниципальную открытку – жители Магдагачи и Зеи нарисовали на льду совместную картину.