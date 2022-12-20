«Мертвые города» в СССР: почему из них сбежали люди

После Чернобыльской катастрофы 1986 года в стране появилось понятие города-призрака, которым стала покинутая жителями Припять. Тем не менее, это был далеко не первый населенный пункт на карте Советского Союза, брошенный жителями в силу тех или иных объективных причин. Сколько таких населенных пунктов существовало на самом деле, не известно до сих пор. Специалисты считают, что несколько десятков. Причем далеко не все из них оказались покинутыми жителями из-за техногенных катастроф, чаще всего причины были, совсем иные.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Люди здесь больше не живут

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При упоминании городов-призраков, расположенных на территории СССР, чаще всего, называют несколько населенных пунктов полностью или частично оставленных людьми после аварий на ядерных объектах. Тем не менее, это далеко не полный перечень городов и поселков городского типа, навсегда брошенных их жителями.

Как ни удивительно, но среди нескольких десятков городов оставшихся без жителей на территории бывшего Советского Союза, большая их часть опустела в силу вполне естественных причин. В основном это рабочие поселки шахтеров, брошенные после закрытия или истощения шахт.

В качестве примера можно привести Хальмер-Ю и Промышленный расположенные в Республике Коми, или Старую Губаху и Юбилейный, находящиеся в Пермском крае. На сегодняшний день бывшие шахтерские поселки городского типа являются самой многочисленной группой городов-призраков на территории бывшего СССР.

На втором месте находятся многочисленные бывшие военные городки, покинутые людьми после закрытия военных частей. Среди подобных населенных пунктов хорошо известно Корзуново, в котором в 1950-х годах служил Юрий Гагарин.

В свою очередь сталкеры любят бывать в Чагане, больше известном как Семипалатинск-4. Город был заброшен после вывода Советских войск из Казахстана. До того, как его покинули жители, в Чагане на берегу Иртыша проживало более 11 тысяч человек. Здесь было все, что необходимо для жизни: детские сады, школа, гостиница, стадион, магазины и Дом офицеров.

Жертвы природных катаклизмов

Среди городов-призраков особое место занимают города, разрушенные во время природных катастроф. Если верить в существование приведений, то в подобных городах их должно быть не мало. Ярким примером, города погибшего от удара стихии считается Нефтегорск, расположенный в Охинском районе Сахалинской области.

Во время проектирования этого населенного пункта предполагалось, что в Нефтегорске будут жить семьи нефтяников, работающие на добыче нефти вахтовым методом. Для них в городе были построены школа, четыре детских сада, многоэтажные дома и магазины. Но 28 мая 1995 года в городе произошло землетрясение силой 7,6 бала. Большая часть города была разрушена. Погибло более 2000 жителей. Власти решили город не восстанавливать.

Техногенные аварии

Как ни странно, но знаменитые города-призраки, возникшие после техногенных катастроф, являются самой малочисленной группой среди покинутых людьми населенных пунктов бывшего СССР. Из них наибольшую известность приобрела Припять обслуживавшая Чернобыльскую АЭС до аварии 1986 года.

В Советском Союзе Припять гордо именовали городом атомщиков из-за находящейся поблизости крупнейшей на тот момент атомной электростанции в Европе. Учитывая, что город из-за резко поднявшегося уровня радиации население покидало второпях, большинство вещей осталось в квартирах, создав жуткую атмосферу настоящего города-призрака.