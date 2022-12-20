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1 час назад

В ТРК VEGAS Каширское прошел первый детский отборочный этап в Международный турнир «Шахматные звезды – 2023»

Партнерский материал

18 декабря в VEGAS Каширское состоялся первый детский отборочный этап в преддверии очередного Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» организованным «Русской шахматной школой». Соревнования посетил ведущий гроссмейстер турнира Сергей Карякин.

В ТРК VEGAS Каширское прошел первый детский отборочный этап в Международный турнир «Шахматные звезды – 2023»
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд. На турнире была организована онлайн трансляция партий на 20 досках, которые транслировались на интерактивную доску. Родителям будущих гроссмейстеров было удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов.

«Турнир интересен тем, что дети могут играть и между собой, и понаблюдать за игрой гроссмейстеров, набраться опыта и повысить свой уровень, участвуя в соревнованиях вместе со взрослыми спортсменами. «Шахматные звезды» прямо сейчас значительно влияют на популяризацию игры в шахматы. Я рад поддержать начинающих талантов благодаря проекту, помогающему раскрыть потенциал юных шахматистов», – отметил Сергей Карякин.

В турнире приняли участие 123 спортсмена. Список финалистов по результатам первого отборочного этапа:

Юноши и девушки до 15 лет: Маковецкий Андрей, Чернышев Алексей, Мифтахова Азалия, Ходырева Елизавета.

Мальчики и девочки до 13 лет: Газимагомедов Ражаб, Белинский Никита, Шубарев Станислав, Зубарев Владислав, Чистова Екатерина, Смирнова Дарья.

Мальчики и девочки до 11 лет: Голяницкий Даниил, Куралин Арсений, Голофаст Ульяна, Сизов Роман, Фоломеев Яков, Маковецкий Артем, Студитская Татьяна, Гончаров Григорий, Долотова Ксения, Тимофеева Олеся.

Мальчики девочки до 9 лет: Санженаков Александр, Бабкин Тимофей, Тыртышников Лука, Соболев Лев, Галимов Захар, Кравченко Никита, Шевяков Николай, Тимофеев Степан, Кислов Мирон, Масаева Илиана, Суворова София.

Победители и призеры во всех возрастных категориях были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами, все участники получили сладкие призы и сертификаты участников.

Распределение мест и подробности турнира на сайте.

Следующие отборочные этапы для детей состоятся 25 декабря и 15 января на территории сети ТРК VEGAS. По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

предоставлено пресс-службой

Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023» пройдет с 23 по 30 января на территории сети ТРК VEGAS. В соревнованиях примут участие известные мировые гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Испании: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа». Официальная площадка проведения турнира - Vegas City Hall. Соревнования организованы при поддержке генерального партнера – «Тинькофф».

Общий призовой фонд турнира составит 15 000 000 ₽.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости СПОРТ. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», порталы rambler.ru и gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс» и журнал ОК!.

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

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Хамидулина Алина

khamidulina@crocusgroup.ru

+7 916 562-03-62

Захарова Александра

a.zaharova@crocusgroup.ru

+7 929 615-94-33

Мишина Наталья

mishina@crocusgroup.ru

+7 903 129-28-59

Места,Роман Сизов,Никита Кравченко,Теймур Раджабов,Франсиско Вальехо,Владислав Артемьев,Александра Горячкина,Степан Тимофеев,Екатерина Лагно,Александр Грищук,Дарья Смирнова,Лев Соболев,Алексей Чернышев,Сергей Карякин,Владимир Крамник,Тинькофф банк,
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