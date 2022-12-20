В ТРК VEGAS Каширское прошел первый детский отборочный этап в Международный турнир «Шахматные звезды – 2023»

18 декабря в VEGAS Каширское состоялся первый детский отборочный этап в преддверии очередного Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» организованным «Русской шахматной школой». Соревнования посетил ведущий гроссмейстер турнира Сергей Карякин.
Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд. На турнире была организована онлайн трансляция партий на 20 досках, которые транслировались на интерактивную доску. Родителям будущих гроссмейстеров было удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов.
«Турнир интересен тем, что дети могут играть и между собой, и понаблюдать за игрой гроссмейстеров, набраться опыта и повысить свой уровень, участвуя в соревнованиях вместе со взрослыми спортсменами. «Шахматные звезды» прямо сейчас значительно влияют на популяризацию игры в шахматы. Я рад поддержать начинающих талантов благодаря проекту, помогающему раскрыть потенциал юных шахматистов», – отметил Сергей Карякин.
В турнире приняли участие 123 спортсмена. Список финалистов по результатам первого отборочного этапа:
Юноши и девушки до 15 лет: Маковецкий Андрей, Чернышев Алексей, Мифтахова Азалия, Ходырева Елизавета.
Мальчики и девочки до 13 лет: Газимагомедов Ражаб, Белинский Никита, Шубарев Станислав, Зубарев Владислав, Чистова Екатерина, Смирнова Дарья.
Мальчики и девочки до 11 лет: Голяницкий Даниил, Куралин Арсений, Голофаст Ульяна, Сизов Роман, Фоломеев Яков, Маковецкий Артем, Студитская Татьяна, Гончаров Григорий, Долотова Ксения, Тимофеева Олеся.
Мальчики девочки до 9 лет: Санженаков Александр, Бабкин Тимофей, Тыртышников Лука, Соболев Лев, Галимов Захар, Кравченко Никита, Шевяков Николай, Тимофеев Степан, Кислов Мирон, Масаева Илиана, Суворова София.
Победители и призеры во всех возрастных категориях были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами, все участники получили сладкие призы и сертификаты участников.
Распределение мест и подробности турнира на сайте.
Следующие отборочные этапы для детей состоятся 25 декабря и 15 января на территории сети ТРК VEGAS. По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.
Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023» пройдет с 23 по 30 января на территории сети ТРК VEGAS. В соревнованиях примут участие известные мировые гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Испании: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа». Официальная площадка проведения турнира - Vegas City Hall. Соревнования организованы при поддержке генерального партнера – «Тинькофф».
Общий призовой фонд турнира составит 15 000 000 ₽.
Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости СПОРТ. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», порталы rambler.ru и gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс» и журнал ОК!.
Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».
Хамидулина Алина
khamidulina@crocusgroup.ru
+7 916 562-03-62
Захарова Александра
a.zaharova@crocusgroup.ru
+7 929 615-94-33
Мишина Наталья
mishina@crocusgroup.ru
+7 903 129-28-59