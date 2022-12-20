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23 минуты назад

Группа «Калинов Мост» 21 декабря в «Главклубе»

Партнерский материал

21 декабря культовая фолк-группа «Калинов Мост» представит в «Главклубе» свой новый студийный альбом, получивший лаконичное название «Холсты». Пластинка займёт особое место в дискографии коллектива, ведь это первая студийная работа «КМ» в обновлённом составе – с новым гитаристом (Дмитрий Плотников) и новым барабанщиком (Дмитрий Кричевский). Поэтому некоторое творческое волнение и культурная интрига безусловно витают в воздухе.

Группа «Калинов Мост» 21 декабря в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

На «Холстах» «Калином Мост» определённо звучит свежо и захватывающе. Это не значит, что как-то кардинально поменялся их стиль и музыкальное направление. Напротив, на альбоме представлено, пожалуй, всё лучшее из музыкальных наработок группы. Свежесть и дерзость саунда на «Холстах» ясно ощутимы, но чувствуется и мера, мудрый баланс.

«Калинов Мост» давно и прочно включен в перечень классиков русского фолк-рока. Песни сибиряков сразу вышли за пределы родного региона и уже третий десяток лет звучат на радиостанциях, фестивали и на лучших концертных площадках страны. До встречи 21 декабря в «Главклубе»!

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации.

Места,Дмитрий Плотников,
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