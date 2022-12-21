В Самаре открылся самый большой арт-объект

«Для Самары это первое событие, первый такой большой паблик-арт объект в нашем городе. Более того, мы эту программу начинаем именно с Николаем Полисским - это величайший автор, живой классик, идеолог парка [современного искусства ] "Никола-Ленивец"», — рассказал директор филиала Третьяковской галереи в Самаре МихаМихаил Савченко.