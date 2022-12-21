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1 час назад

В Самаре открылся самый большой арт-объект

Lenta.ru

В Самаре прошла церемония открытия семиметрового арт-объекта «Супрематический куб». Произведение искусства поставили около здания филиала Третьяковской галереи в городе. Об этом пишет ТАСС.

В Самаре открылся самый большой арт-объект
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Арт-объект представляет собой огромный куб, состоящий из длинных деревянных палок разных цветов. Конструкция сделана таким образом, что зритель может всмотреться вглубь куба. «Супрематический куб» будет стоять на этом месте год, затем его сменит другой арт-объект.

«Для Самары это первое событие, первый такой большой паблик-арт объект в нашем городе. Более того, мы эту программу начинаем именно с Николаем Полисским - это величайший автор, живой классик, идеолог парка [современного искусства ] "Никола-Ленивец"», — рассказал директор филиала Третьяковской галереи в Самаре МихаМихаил Савченко.

Места,Михаил Савченко,
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