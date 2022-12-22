Дробыш назвал лучшее место на Земле

Во время интервью Дробыш отметил, что родился в Санкт-Петербурге и любит его. К достоинствам города он отнес его устройство, включая расположение Невского проспекта, который упирается в Дворцовую площадь. Стрелку Васильевского острова продюсер посчитал самым красивым местом на планете. «И вот этот вид на Петропавловскую и Зимний. Для меня лучше и красивее в мире места нет», — заявил Дробыш.