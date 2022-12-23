В Лос-Анджелесе продают замок, в котором жили Дилан и Уорхолл

Исторический особняк выставили на продажу за 9,88 миллиона долларов.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Он расположен в Лос-Анджелесе, называется здание The Castle. Он был построен в 1920-е годы по проекту архитектора Альфреда Фредерика Лейхта.

В своё время в замке проживали такие звёзды, как актёр Джон Филлип Лоу, басист Red Hot Chili Peppers Фли, Энди Уорхол, Боб Дилан, нефтяной магнат Джон Гетти из J. Paul Getty и другие.

Дом и территория занимают площадь в 0,8 гектар. Он построен в эклектичном стиле. В здании есть как испанские мотивы, так и ассирийские.

Также в здании созданы египетские колонны и арочные проходы, винтовая лестница из камня, золочёные потолки, комнаты восьмиугольной формы.

На крыше замка есть терраса, с которой открываются панорамные виды на Лос-Анджелес.