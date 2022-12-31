"- 40, деревья трещат": как живут россияне в самых холодных уголках страны

У всего мира Россия ассоциируется с холодом, но мы то знаем, что зима в центральной России вполне переносимая, а на юге страны, зимний климат почти такой же как и на юге Италии. Пока где-то в Сочи в декабре вполне можно пообедать на веранде с видом на пальмы и море, где-то в Якутии люди пытаются сквозь сугробы пробраться к машинам. Даже путь на работу зимой становится целым путешествиям.
На различных форумах россияне делятся своими эмоциями о погоде в разных уголках страны. "Рамблер" расскажет, как живут россияне там, где сейчас очень холодно.
"Возвращаюсь дoмой в Якутске, на улице -47 градусов мороза"? - подписал фото пользователь форума pikabu.ru.
Россияне делятся своими впечатлениями о жизни в мерзлоте:
"Я до 15 лет в Оймяконском районе жила (насколько мне известно сама низкая зарегистрированная температура там была около - 70), до сих пор не могу понять как мы там зимой еще и гулять ходили. Сейчас живу в Бурятии, сегодня с утра -44 было, перебежками от машины до дома передвигаюсь";
"В детстве жила в Якутске, мороз такой, что деревья трещат";
"Был однажды в Якутске в -47. Весь этот морозный туман и низкое черное небо, как будто летишь на ледяном астероиде сквозь космос..";
"Приезжаю зимой в Москву и удивляюсь, когда люди говорят, что холодно. Детский сад. У нас на севере так холодно, что машины не заводятся. Службы, которые выезжают, чтобы прогреть машину, прямо обогащаются за зиму".
Другой пользователь рассказал о своем наборе одежды, который нужен, чтобы пережить холод:
"Хаживал я и в минус 50 по Якутску. Волчья шапка, овчинный полушубок (военный тулуп круче), толстый шерстяной свитерок-самовяз с длинным воротом, ворот можно до глаз на морду лица, (для мажоров - мойхеровый), женские рейтузы теплые длинные, овчинные рукавицы, унты с цигейкой на голенище и собачьим мехом на ступне (для мажоров - оленьи) или ботинки коровьи (для мажоров оленьи), толстые носки-самовязы...
Туман только, ничего не видно толком округу."
"Валенки, зимняя спецовка, рукавицы и лицо закрыть шарфом.
Главное это тёплая свободная одежда. Не обтягивающая, а чтобы между телом и утеплителем был воздух. Дышать только в шарф, без глубоких вдохов", - дал совет другой житель холодного региона.
Однако даже в таких морозах есть место для храбрости:
"В 2017 в Сургуте морозы были в конце декабря, шел утром на работу, картина такая же, температура -47-49, и тут мне на встречу бежал парень, у него была тренировка!!! Легкая спортивная беговая форма, в -48...а ветер в лицо дует такой, что дальше 15 минут находиться на улице нереально было...";
"У нас в Удачном (Мирнинский район) утро начиналось с включения радио, если минус 50 то младшие школьники не учатся, если минус 55 не учатся старшие. Мы все радовались и бежали тусить на улицу...".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.