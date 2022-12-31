"- 40, деревья трещат": как живут россияне в самых холодных уголках страны

У всего мира Россия ассоциируется с холодом, но мы то знаем, что зима в центральной России вполне переносимая, а на юге страны, зимний климат почти такой же как и на юге Италии. Пока где-то в Сочи в декабре вполне можно пообедать на веранде с видом на пальмы и море, где-то в Якутии люди пытаются сквозь сугробы пробраться к машинам. Даже путь на работу зимой становится целым путешествиям.