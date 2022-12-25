Как по всему миру украшают города к зимним праздникам

В этом году в Москве украшать улицы, дворы и торговые центры начали с середины ноября, еще до того, как выпал первый снег, а к началу декабря в городе уже появились и первые елки. Во многих городах мира, впрочем, наряжать принято совсем другие растения, например мандариновые деревья, или использовать бамбук, а где-то украшают еще и корабли. Из чего сделана самая большая «елка» в мире, почему лондонцы в этом году оказались недовольны норвежским подарком и зачем японцы бьют в колокола — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Считается, что обычай ставить на Новый год праздничную елку появился у древних германцев — в традиции языческих обрядов. В самую длинную ночь года, ночь зимнего солнцестояния, они уходили в лес, отыскивали там подходящее дерево, наряжали его разноцветными лентами, приносили под него дары в надежде на благосклонность богов.

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В раннем Средневековье, с распространением христианства, елки из домов европейцев исчезли. Главным праздником стало Рождество, а его символом — омела, в магические свойства которой верили еще древние римляне.

В праздничный обиход ель вернулась лишь в XVI веке. Первая же публичная елка, вероятнее всего, была поставлена в соборе Страсбурга в сочельник 1539 года. Известно также, что чуть раньше, в 1510 году в Риге, купцы, входившие в рижское братство Черноголовых, нарядили розами огромное дерево на главной площади, танцевали вокруг него, а после сожгли. Однако точно ли ель была наряжена на Рождество, историки пока подтвердить не смогли.

Сейчас традиция наряжать елку распространилась уже по всему миру, и каждый крупный город в преддверии Рождества и Нового года украшают по-своему. Одним из самых дорогих новогодних деревьев в истории стала ель, наряженная на городской площади в Абу-Даби в 2010 году. Дерево украсили шарами из золота и серебра, а также ювелирными изделиями с драгоценными камнями на общую сумму 11,5 миллиона долларов.

Нидерланды: четыре километра лампочек

Раньше всего Рождество и Новый год начинают праздновать в Нидерландах — с середины ноября. В один из портов страны прибывает из Испании пароход с Синтерклаасом (Святым Николаем) и его свитой — Черными Питами. Традиционно принято рассказывать, что Синтерклаас живет в Испании, а его слуги — мавры. Горожане приветствуют почетного гостя, а мэр торжественно вручает ему ключ от города. Только после этого Синтерклаас может приступать к своим обязанностям, а разносить детям подарки он начинает уже с 5-6 декабря.

Рождественская ель в Амстердаме ставится на главной площади Дам. В этом году она высокая — 20 метров — и экологичная: ее освещают четыре километра разноцветных энергосберегающих светодиодов.

Еще в качестве рождественского декора здесь часто используют пуансеттию — домашнее горшочное растение, которое зацветает в канун Нового года и Рождества. Оно считается символом этих праздников, а его цветы напоминают голландцам Вифлеемскую звезду.

Италия: огни на горе

В Италии главная елка страны зажигается в Риме, на площади Венеции. В этом году ею стала кавказская пихта, выращенная в Ломбардии. Ель украсили сотнями красных, золотых и серебряных шаров и не поскупились на иллюминацию — в ветвях рождественского дерева горят 100 тысяч светодиодов, работающих от солнечных батарей. А вот новогодние торжества проходят в Риме у подножия Капитолийского холма, возле Алтаря Отечества, в праздничную ночь здесь устраивают большой концерт, после которого жители города идут на Пьяца-дель-Пополо распивать алкоголь прямо из бутылок и прыгают с моста в Тибр.

Здесь же в Италии, на горе Инджино (регион Умбрия), вот уже сорок с лишним лет располагается самая большая новогодняя елка в мире. В 1991 году она даже была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, это не настоящее дерево, а огромная световая инсталляция. Ее площадь — 130 000 квадратных метров (это почти три футбольных поля), а высота достигает 650 метров. Чтобы «елка» сияла, используют 300 зеленых лампочек для контура, 400 разноцветных для украшения внутри и огромную звезду-комету на верхушке. Свет ели на горе Инджино виден за 50 километров.

Великобритания: злоключения норвежской ели

А вот Великобритании в этом году с елкой повезло меньше. Главную рождественскую ель страны устанавливают на Трафальгарской площади в Лондоне, причем с 1947 года дерево Англии дарит королевская семья Норвегии — в знак памяти и благодарности за помощь во Второй мировой. Вот и этой зимой из Осло отправили красивую пышную елку.

Однако в Великобританию ель приехала такой помятой и ободранной, что в социальных сетях стали шутить что ее, наверное, катапультировали или отправили в багаже лоукостером. Правда, после установки на площади дерево распушилось и приобрело вполне праздничный вид.

Швеция: ледяной отель и сборное дерево

В Швеции под Новый год возводится целый ледяной отель. Он находится около небольшого поселения Юккасъярви на севере страны, и в нем действительно все изо льда — стены, полы, мебель, даже стаканы в баре. На ледяные кресла и кровати постелены оленьи шкуры. Встретить здесь наступающий год обойдется минимум в 8470 шведских крон за ночь (примерно 820 долларов).

Но основные шведские новогодние гуляния проводятся в Стокгольме. Главная елка столицы, поражающая своими размерами, располагается на набережной Шеппсбрун неподалеку от королевского замка. Эта елка — подарок городу от компании Investment AB Kinnevik, офис которой находится рядом, и устанавливается она с 1996 года. Ель, достигающая в высоту 40 метров, всегда очень ровная и пушистая. Секрет в том, что ее собирают из веточек 20 других деревьев. А украшают каждый раз по-разному, иногда только гигантскими шарами, иногда светящимися гирляндами.

Канада: особый день и подвесные мосты

Канада — одна из немногих стран в мире, где существует особый праздник — Национальный день рождественской елки. Его отмечают в первую субботу декабря. К этому дню во всех больших городах вроде Монреаля, Ванкувера или Торонто появляются елки, украшенные ангелами, полосатыми конфетами в форме посоха, озорными гномами и Вифлеемскими звездами. По соседству заливают катки, устраивают ярмарки ремесленников и угощают всех желающих горячим шоколадом и печеньем. В праздник же, с наступлением сумерек, ели тожественно зажигают. Так, в прошлые годы высота одной из самых красивых елок, установленных в Ванкувере, составляла 23 метра, а для иллюминации было использовано шесть с половиной тысяч ламп.

Канадцы украшают к Рождеству и свои дома и дворы. В ход идут гирлянды, венки из еловых веток и шишек, фигурки оленей, медведей и зайцев из светодиодов, надувные снеговики. Во многих городах проходит конкурс на самое красиво наряженное здание, а поглядеть на праздничный декор приезжают туристы. Пользуясь этим, хозяева особо нарядных зданий ставят во дворах боксы для сбора пожертвований, которые после праздников передают в больницы и различные фонды помощи.

Еще одно популярное новогоднее развлечение — поездка в парк подвесных мостов Капилано (Capilano Suspension Bridge Park) в Британской Колумбии. До конца Рождества здесь проходит световое шоу Canyon Lights. И сам подвесной мост протяженностью 70 метров, расположенный на высоте 137 метров над каньоном, и многочисленные смотровые площадки и даже деревья в лесу — все сияет тысячами огней.

Греция: елка на морском дне

В Греции украшают не только елки, но и корабли. На улицах, площадях и в домах греков можно найти яркие лодочки и кораблики — символы свободной и радостной жизни. Появляться они начинают с 6 декабря — дня Святого Николая Чудотворца, греческого Деда Мороза. У него дети просят подарки, ему оставляют свободное место за праздничным столом и кладут на тарелку кусочек василопиты — специального новогоднего пирога с орехами, ягодами и монеткой внутри.

Главная елка страны зажигается на центральной площади Афин — Синтагме. Обычно она украшена шарами и гирляндами из 40 тысяч светодиодных ламп. Но в этом году греки установили еще одну большую елку под водой — на морском дне у острова Алонисос. Елочные игрушки для рождественского дерева принесли жители острова.

Япония: тосигами под ветками

В Японии новый год начинают праздновать 1 января и продолжают целую неделю. У каждого дома выставляется кадомацу — украшение из веток сосны, бамбука и листьев папоротника. Под ним может передохнуть божество нового года — тосигами-сама.

Вместо курантов у японцев бьют колокола. Но не 12 раз, а 108. Этот буддистский обряд называется дзея-но-канэ, что значит «ночь, когда можно отбросить старое и перейти к новому». По одной из версий, так можно избавиться от 108 мирских желаний.

Китай: шествия с драконами

Юань-Дань (то есть европейский Новый год) 1 января в Китае проходит тихо. В торговых центрах появляются елочки и Санта Клаусы, но большого праздника не устраивается. Зато он устраивается в китайский Новый год (его еще называют лунным или Праздником весны). В 2023 году торжество начнется 22 января, а завершится 5 февраля.

Согласно легенде, в канун Нового года к людям приходил Ниан, древнее чудовище, чье имя переводится как «год». Он убивал людей, разрушал города, пожирал скот и зерно. Но однажды люди увидели, что Ниан не напал на мальчика в красной одежде, и решили, что он боится этого цвета. С тех пор дома и улицы Китая в праздник становятся красными, везде горят фонарики и слышны петарды. Люди не ложатся спать, жгут костры, бьют в барабаны и устраивают шествия с драконами и львами, пытаясь таким образом отпугнуть зло. Самый красочный день китайского Нового года — последний, 15-й. В это время в городах загораются бумажные фонарики самых разных форм, цветов и размеров: от обычных шариков до больших драконов. Поэтому он называется Праздник фонарей.

А праздничное дерево у китайцев — мандариновое. Жители Поднебесной вешают на него засахаренные фрукты, цветы и бумажные украшения, а также записочки с пожеланиями, которые обязательно пишут от руки.

Австралия и Новая Зеландия: на кенгуру к метросидеросу

В Австралии новый год наступает летом. В жару люди не сидят дома, они идут в пабы и рестораны, а потом на центральные площади, где устраиваются концерты, фестивали и салюты. Как только наступает 1 января, вся страна начинает гудеть, звонить в колокола, бить в барабаны и кричать. Считается, что новый год надо заманить к себе звоном и шумом. Кстати, после этого ритуала австралийцы обычно расходятся по домам, у них нет традиции праздновать всю ночь напролет.

Одну из самых красивых елок в стране наряжают в Сиднее, на Мартин-Плейс. В этом году рождественское дерево украсили 110 тысяч светодиодных огоньков, 330 сверкающих шаров и игрушки в виде цветов, растущих на континенте: эвкалипта, банксии, телопеи и других.

Впрочем, елки здесь не пользуются популярностью, так как их неудобно хранить — приходится заливать ветки лаком, чтобы иглы не осыпались. Те, кто решился на такое, обычно украшают дерево ракушками и морскими звездами. Но есть и традиционное для Австралии и Новой Зеландии новогоднее деревце — метросидерос. Оно цветет пушистыми красными цветами как раз в канун праздника, даже украшать не надо. Именно под ним австралийские дети и находят подарки от Санта Клауса. В Австралии, кстати, Санта хоть и с бородой и в красной шапке, но одет в плавки, а подарки развозит на кенгуру или на доске для серфинга.

Эквадор: чучела и «вдовы»

В Эквадоре новый год больше похож на русскую Масленицу. Здесь вместо елки — чучело из веток и соломы. Оно наряжено в старые вещи, на голове шляпа, во рту трубка. И обязательно должен быть какой-нибудь символ уходящего года, например, вместо лица может быть портрет политика, а в руках газета с новостями.

Когда все готово, куклу выставляют на улицу перед домом, чтобы она встретила все неудачи и забрала их себе. Ровно в полночь семья зачитывает список всех неприятностей и бед, которые набрались за год. Потом этот список отдается чучелу, и его торжественно сжигают. После ритуала по улицам начинают ходить «новогодние вдовы» — мужчины, переодетые в черные платья, с макияжем и яркими париками. Они стучат в дома и просят милостыню на «похороны» старого года.

Россия: от Кремля до белья

Самая главная елка в России, конечно, устанавливается в Кремле, на Соборной площади. В этом году она 27 метров в высоту и 10 метров в размахе лап снизу. И пусть новая елка на метр ниже прошлогодней, зато на пять лет старше: ей 95. Срубили ее в деревне Гряды, под Волоколамском.

В Санкт-Петербурге главную рождественскую ель установили на Дворцовой площади. Ее высота 23 метра, наряжена она игрушками в виде снеговиков, конфет, лошадок, щелкунчиков и избушек. На ее доставку и украшение потрачено почти семь миллионов рублей. Новинкой сезона стала появившаяся у Зимнего дворца большая горка для катания на тюбингах. На Манежной работает рождественская ярмарка, которая посвящена сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а Кленовая улица превратилась в каток.

Другие города России тоже оформлены очень ярко. Например, в Новосибирске перекрыли целую улицу, чтобы устроить место новогодних гуляний. Улица Ленина сверкает иллюминацией, на ней стоят огромные сани с оленями, большие елки, открыто множество магазинов, в которых можно купить подарки.