Прошел второй детский отборочный этап в «Шахматные звезды – 2023»

25 декабря в VEGAS Кунцево состоялся второй детский отборочный этап в преддверии очередного Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» организованного Русской шахматной школой и Педагогическим шахматным союзом. Соревнование посетил гроссмейстер Сергей Карякин.
Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд. На турнире была организована онлайн-трансляция партий. Родителям будущих гроссмейстеров было удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов. Сергей Карякин открыл шахматный турнир символическим первым ходом в младшей категории.
В турнире приняли участие 104 спортсмена. Список финалистов по результатам второго отборочного этапа:
Юноши и девушки до 15 лет:
Полевой Давид, Коломеец Даниель, Таран Егор, Олеск Камилла, Соколова Дарья
Мальчики и девочки до 13 лет:
Руденко Дмитрий, Филин Григорий, Лобойко Федор, Бабиков Павел, Лабутина Софья
Мальчики и девочки до 11 лет:
Санчес-Шананин Адриан, Савенко Дмитрий, Бетенёв Артем, Платонов Максим, Вершинин Мирослав, Яхудин Гаяр, Шубин Александр, Лыхин Марк, Мозолевская Татьяна, Решетняк Анна
Мальчики и девочки до 9 лет:
Шилин Иван, Чалая Александра, Бурматов Максим, Афанасьев Дмитрий, Цыганков Семен, Делов Максим, Бесшабашнов Михаил, Гатин Артур, Грошев Максим, Болонкина Арина, Коченко Таисия
Победители и призеры во всех возрастных категориях были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами, все шахматисты получили сертификаты участников и подарки. Подарки для участников также предоставлены партнером мероприятия, издательством «БОМБОРА» — лидером российского нон-фикшн рынка, самым быстрорастущим бизнес-юнитом в холдинге «Эксмо» с самостоятельной редакционной политикой.
Распределение мест и подробности турнира на официальном сайте.
Следующий отборочный этап для детей состоится 15 января на территории сети ТРК VEGAS Крокус сити. По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.
Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2023» пройдет с 23 по 30 января на территории сети ТРК VEGAS City hall. В соревнованиях примут участие известные мировые гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Испании: Сергей Карякин, Владимир Крамник, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа». Официальная площадка проведения турнира - Vegas City Hall. Соревнования организованы при поддержке генерального партнера – «Тинькофф».
Общий призовой фонд турнира составит 15 000 000 ₽.
Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости СПОРТ. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», порталы rambler.ru и gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс» и журнал ОК!.
Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».
Партнер турнира: деловое сообщество RRCC
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