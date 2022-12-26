Прошел второй детский отборочный этап в «Шахматные звезды – 2023»

25 декабря в VEGAS Кунцево состоялся второй детский отборочный этап в преддверии очередного Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» организованного Русской шахматной школой и Педагогическим шахматным союзом. Соревнование посетил гроссмейстер Сергей Карякин.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Юные шахматисты соревновались по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд. На турнире была организована онлайн-трансляция партий. Родителям будущих гроссмейстеров было удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов. Сергей Карякин открыл шахматный турнир символическим первым ходом в младшей категории.

В турнире приняли участие 104 спортсмена. Список финалистов по результатам второго отборочного этапа:

Юноши и девушки до 15 лет:

Полевой Давид, Коломеец Даниель, Таран Егор, Олеск Камилла, Соколова Дарья

Мальчики и девочки до 13 лет:

Руденко Дмитрий, Филин Григорий, Лобойко Федор, Бабиков Павел, Лабутина Софья

Мальчики и девочки до 11 лет:

Санчес-Шананин Адриан, Савенко Дмитрий, Бетенёв Артем, Платонов Максим, Вершинин Мирослав, Яхудин Гаяр, Шубин Александр, Лыхин Марк, Мозолевская Татьяна, Решетняк Анна

Мальчики и девочки до 9 лет:

Шилин Иван, Чалая Александра, Бурматов Максим, Афанасьев Дмитрий, Цыганков Семен, Делов Максим, Бесшабашнов Михаил, Гатин Артур, Грошев Максим, Болонкина Арина, Коченко Таисия

Победители и призеры во всех возрастных категориях были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами, все шахматисты получили сертификаты участников и подарки. Подарки для участников также предоставлены партнером мероприятия, издательством «БОМБОРА» — лидером российского нон-фикшн рынка, самым быстрорастущим бизнес-юнитом в холдинге «Эксмо» с самостоятельной редакционной политикой.

Распределение мест и подробности турнира на официальном сайте.

Следующий отборочный этап для детей состоится 15 января на территории сети ТРК VEGAS Крокус сити. По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2023», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2023» – компании «Новые шахматы» и Crocus Group. Официальный партнер турнира – «Русская шахматная школа». Официальная площадка проведения турнира - Vegas City Hall. Соревнования организованы при поддержке генерального партнера – «Тинькофф».

Общий призовой фонд турнира составит 15 000 000 ₽.

Официальное информационное агентство турнира: РИА Новости СПОРТ. Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», порталы rambler.ru и gazeta.ru, издательский дом «Спорт-Экспресс» и журнал ОК!.

Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники».

Партнер турнира: деловое сообщество RRCC

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