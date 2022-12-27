Что известно про “Приют 11” на Эльбрусе, который хотят возродить

На Эльбрусе до сих пор частично сохранилось здание самой высокогорной гостиницы СССР, которая называется “Приют одиннадцати”. Когда-то это здание пользовалось популярностью у альпинистов, но теперь оно заброшено. Тем не менее, в МЧС заявили, что в 2024-2025 годах гостиницу восстановят и в ней будут располагаться спасатели. О том, что известно об истории этого здания — в материале “Рамблера”.

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Первые альпинисты

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Впервые это место стало известно благодаря альпинистам из Кавказского горного общества (КГО). Они забрались на высоту 4050 метров над уровнем моря и установили там лагерь. Так как у альпинистов была с собой краска, они сделали памятную табличку, на которой написали “Приют 11-ти”, так как их было 11 человек.

Спустя 20 лет за дело взялся советский альпинист Раковский и организовал на высоте небольшую хижину во время своего восхождения. Тогда она состояла из дерева и была обнесена железом. Несмотря на свои небольшие размеры, в ней могло помещаться до 40 человек.

Строительство отеля

В 1938 году началось строительство высокогорной гостиницы. Руководителем проекта был инженер и альпинист Николай Попов. Самой сложной работой была транспортировка грузов в горы. Тем не менее, были проложены специальные трапы, позволяющие обходить ледниковые трещины и прочие препятствия.

Зданию решили придать особую форму дирижабля. Сверху здание было тоже закруглено. Такое архитектурное решение было сделано для того, чтобы строение могло противостоять сильному ветру.

На протяжении многих лет эта гостиница оставалась самой высокогорной в Европе. На первом этаже была кухня, склады и душевые. На втором и третьем располагались жилые помещения. Всего она могла принять около 100 человек одновременно. В каждой комнате находились кровати, как в плацкартных вагонах. Разместиться на них могли от 5 до 8 человек.

После войны

В военные годы за “Приют 11-ти” велись ожесточенные бои. Однако в итоге немецкие войска оставили Кавказ. После войны отель передали советской Академии наук. Однако его восстановление требовало больших денег и усилий. В те времена отель использовался альпинистами, восходящими на Эльбрус. И так было до 1998 года.