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2 часа назад

Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин сравнил Москву с офисом

Мира Маркина

Звезда сериала "Универ" актер Стас Ярушин сравнил Москву с офисом. Артист высказался в интервью Лауре Джугелии на YouTube.

Звезда сериала "Универ" сравнил Москву с офисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для меня Москва — это большущий офис, где надо иметь квартиру в выгодном месте, чтобы можно было постоянно ездить на работу, на съемки", – рассказал Ярушин.

Иосиф Пригожин признался, что его дом в Швейцарии стоит как квартира в Москве

Сам актер проживает с семьей в квартире в районе Свиблово. Артист признался, что ему нравится эта локация – она отличается удобным расположением и близлежащими парками.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Лена Катина высказалась об избалованности москвичей.

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