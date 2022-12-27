Звезда сериала "Универ" сравнил Москву с офисом

Звезда сериала "Универ" актер Стас Ярушин сравнил Москву с офисом. Артист высказался в интервью Лауре Джугелии на YouTube.
"Для меня Москва — это большущий офис, где надо иметь квартиру в выгодном месте, чтобы можно было постоянно ездить на работу, на съемки", – рассказал Ярушин.
Сам актер проживает с семьей в квартире в районе Свиблово. Артист признался, что ему нравится эта локация – она отличается удобным расположением и близлежащими парками.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Лена Катина высказалась об избалованности москвичей.