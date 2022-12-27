Новый год по-азербайджански: как в республике отмечают праздник

Новый год в Азербайджане встречают с размахом – шумно и весело. Ведь в этот день азербайджанцы отмечают двойной праздник. 31 декабря – еще и День Солидарности азербайджанцев всего мира. Впервые он был объявлен 16 декабря 1991 года Гейдаром Алиевым, в то время занимавшим пост председателя Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики. После этого он стал национальным праздником всего азербайджанского народа. В канун двух праздников красавец Баку становится еще краше. Площади украшают праздничными инсталляциями, уличные деревья наряжают разноцветными гирляндами. Но повсюду чувствуется Восток…

Фото: Мир24 Мир24

На главной площади веселья – Площади Фонтанов – открывается праздничная ярмарка «Холодные руки – горячие сердца». В деревянных палатках, раскинувшихся вдоль всей площади, можно приобрести национальные сувениры, игрушки и елки. Желающие там же могут заказать уличным художникам собственный портрет. Но какой же Восток без национальных сладостей. Азербайджанская пахлава во всех празднествах выбирается королевой. Поделиться своими впечатлениями от увиденного, пожеланиями на Новый Год можно на специальных тарелках, развешанных на стене. Ну а повсюду ходит главный персонаж праздника Дед Мороз. И одет он в красный халат, и бороду приклеил соответствующую белую, вроде все на месте. Но глаза и манера поведения выдают нашего восточного Деда Мороза. Южный Шахта Баба, как называют его в Азербайджане, немного экспансивен и эмоционален. Но, несмотря на все это, чтобы на память сфотографироваться с ним, выстраивается очередь.

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По традиции, после веселого гулянья азербайджанцы встречают Новый Год дома, в кругу семьи. Есть поверье, что до того, как часы пробьют 12, надо находиться с теми людьми, с которыми ты не хочешь расставаться в течение года. Накрывается большой праздничный стол. Сервировка новогоднего стола – отдельное искусство. На нем должны быть холодные закуски, салаты, мясные и рыбные блюда и обязательно азербайджанский плов – символ плодородия и изобилия. Его подают в конце празднества, ближе к наступлению Нового года. Родные не забывают дарить друг другу и символические подарки. Самым популярным презентом остается плюшевая зверюшка – символ года по восточному календарю. В 2023-м это ушастый кролик или кот. Каждый новый год бакинцы встречают красочными фейерверками.