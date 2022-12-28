Музыкант сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами

«Мы и в Париже, и в Мадриде, и где только не были, но Москва выделяется!. Это не только мои слова, а иностранцев. Она еще и большая — красивый не только центр. Сколько тянется по набережным и проспектам — везде интересно!», — поделился своим мнением артист.