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1 час назад

В Петербурге представят биографический мюзикл о жизни Пушкина

Газета.Ruиещё 1

В Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи пройдет премьера биографического мюзикла о поэте Александре Пушкине. Об этом сообщает ТАСС.

В Петербурге представят биографический мюзикл о жизни Пушкина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Постановка «Пушкин. Рок. Любовь» будет посвящена различным этапам жизни поэта. Премьера намечена на февраль 2023 года.

«Событийный ряд истории выстроен с документальной точностью, поэт предстает перед нами живым и многогранным человеком со всеми его страстями и слабостями, пороками и подвигами, любовью и ненавистью», — рассказали в филармонии.

Помимо основного состава филармонии, перед зрителями выступит симфонический оркестр под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.

Места,Михаил Голиков,
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