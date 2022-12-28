В Петербурге представят биографический мюзикл о жизни Пушкина

В Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи пройдет премьера биографического мюзикла о поэте Александре Пушкине. Об этом сообщает ТАСС.
Постановка «Пушкин. Рок. Любовь» будет посвящена различным этапам жизни поэта. Премьера намечена на февраль 2023 года.
«Событийный ряд истории выстроен с документальной точностью, поэт предстает перед нами живым и многогранным человеком со всеми его страстями и слабостями, пороками и подвигами, любовью и ненавистью», — рассказали в филармонии.
Помимо основного состава филармонии, перед зрителями выступит симфонический оркестр под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.