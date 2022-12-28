Океанологи рассказали о массовой гибели кораллов у Таиланда

Кораллы у восточных берегов Таиланда продолжает уничтожать болезнь желтой полосы, передает AFP.

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Болезнь желтой полосы впервые обнаружена несколько десятилетий назад. Тогда она значительно повредила рифы в Карибском море. При этом эксперты не знают, чем лечить данный недуг. Болезнь желтой полосы практически всегда приводит к гибели рифа. У берегов Таиланда она была обнаружена только в 2021 году у туристического города Паттайя. К настоящему моменту болезнь уже поразила кораллы на площади 240 гектар.

«Я никогда раньше не видела ничего подобного. Мы видим это, куда бы ни направлялись, и ожидаем, что дальше будет хуже», – говорит Лалита Путчим из Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда.

Ученые предполагают, что из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнений и повышения температуры воды рифы могут стать более уязвимыми для болезни желтой полосы.

По словам Путчим, для экосистемы последствия от потери кораллов могут стать разрушительными. Она объяснила, что риф похож на лес, который служит средой обитания для множества видов, и его смерть может в конечном итоге повлиять даже на людей.

И все же тайские ученые не опускают руки. Они надеются, что им удастся разгадать причину заболевания и предотвратить его распространение.